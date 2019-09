Bourse Zurich: le SMI termine quelques encablures sous les 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mardi. Le SMI, qui avait ouvert en nette hausse, a assez rapidement perdu son élan et s'est mis à osciller autour de la barre des 10'000 points dans l'après-midi pour finir un peu sous ce niveau. La progression de Nestlé a permis de limiter le repli.

A Wall Street les indices évoluaient sur une note divergente en matinée. Après un début en hausse où les investisseurs étaient encouragés par des signaux positifs dans les discussions commerciales sino-américaines, l'élan avait fléchi.

Le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin avait confirmé lundi soir dans une interview sur Fox News qu'il allait, aux côtés du représentant américain au Commerce Robert Lighthizer, reprendre les discussions avec leurs homologues chinois début octobre.

Devant les Nations Unies, le président Donald Trump a vivement mis en garde la Chine sur sa gestion de la crise à Hong Kong, appelant Pékin à protéger "le mode de vie démocratique" de l'ex-territoire britannique.

Sur le front macroéconomique, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en septembre, et ce, plus que prévu, en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, selon l'indice du Conference Board.

En Suisse, les économistes interrogés par le KOF ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour cette année et les suivantes. Ils s'attendent à voir le produit intérieur brut (PIB) progresser de seulement 1,0% cette année, contre +1,3% dans leurs estimations de juin. L'inflation devrait rester modérée à 0,5%, contre 0,7% précédemment.

Pour 2020, les économistes tablent sur un PIB suisse en hausse de 1,3% (+1,5% en juin) et sur une progression de 1,4% (+1,6%) sur un horizon de cinq ans.

En Allemagne, le moral des entrepreneurs (baromètre Ifo) s'est repris légèrement en septembre, malgré le spectre persistant d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale. Il s'est inscrit à 94,6 points alors qu'il était attendu à 94,4 par les analystes.

Le SMI a terminé en recul de 0,06% à 9991,31 points, avec un plus bas à 9977,78 et un plus haut à 10'044,86. Le SLI a cédé 0,27% à 1527,36 points et le SPI a gagné 0,10% à 12'140,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé, 10 avancé et Swisscom a fini stable.

Le podium du jour se compose de Sonova (+1,2%), Nestlé (+1,0%) et Vifor (+0,8%).

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "buy". La première réaction des marchés vis-à-vis du nouvel implant de Phonak Marvel s'est révélée très positive, selon l'analyste. Ce devrait être un moteur de croissance à l'avenir et devrait permettre au groupe de Stäfa de gagner des parts de marché supplémentaires.

Selon le quotidien français Les Echos, le projet de cession des activités de charcuterie et produits carnés de la marque Herta, propriété de Nestlé, n'a soulevé l'intérêt que d'un seul repreneur à ce jour. Le géant alimentaire vaudois devrait trancher au sujet de cette offre de rachat jugée "trop faible" d'ici la fin de l'année.

Roche (+0,2%) et Novartis (+0,1%) ont aussi un peu soutenu l'indice.

Côté perdants, Partners Group (-1,4%) a pris la lanterne rouge, derrière Adecco, Swiss Life et Zurich (tous -1,3%).

Aux bancaires, Credit Suisse (-1,1%) a nettement fléchi. UBS (-0,3%) a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Banco do Brasil pour une alliance dans la banque d'affaires (partenariat stratégique) sur plusieurs marchés-clés en Amérique du Sud. Julius Bär (-0,4%) a aussi un peu faibli.

Sur le marché élargi SPI, Kuros (+54,6%) a annoncé le lancement officiel de Magnetos (substitut osseux) lors de la rencontre annuelle de la Société nord-américaine de la colonne vertébrale qui se tient du 25 au 28 septembre à Chicago. C'est la première fois que la société zurichoise participe à ce congrès.

Addex Therapeutics (+9,2%) a déposé une demande d'enregistrement de titres American Depositary Shares (ADS) auprès de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC), en vue d'une cotation sur le Nasdaq, au plus tard fin novembre, selon le directeur général Tim Dyer.

