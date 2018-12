Bourse Zurich: le SMI termine quelques encablures sous les 9100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative mardi, à l'issue d'une séance en dents de scie. Le SMI a oscillé entre le rouge et le vert, le plus souvent dans le rouge, et autour de la barre des 9100 points durant toute la séance. L'euphorie suscitée par la trêve commerciale de trois mois conclue en marge du G20 par les présidents américain et chinois a fait place au scepticisme.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, inquiète justement de l'ampleur des progrès à réaliser dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

"La réaction instinctive des marchés au cessez-le-feu entre Trump et Xi s'est éteinte", a observé Patrick O'Hare de Briefing. Après avoir applaudi les avancées sur le dossier, les courtiers s'inquiétaient de ses nombreuses zones d'ombre, du déséquilibre massif des échanges, des accusations américaines de violation de la propriété intellectuelle et de transferts forcés de technologies.

L'appréhension des investisseurs face à la situation est d'autant plus grande que l'économie mondiale montre déjà des signes de ralentissement. A quelques jours d'un rapport mensuel très attendu sur l'emploi américain, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a exprimé lundi des doutes sur le fait que la hausse des salaires des moins favorisés, observée récemment aux Etats-Unis, puisse se poursuivre.

Le SMI a terminé en recul de 0,24% à 9085,00 points, avec un plus bas journalier à 9076,28 et un plus haut à 9118,55. Le SLI a cédé 0,75% à 1399,50 points et le SPI 0,28% à 10'602,37 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé et 4 avancé.

Les quatre gagnants du jour sont Swisscom (+1,1%), Givaudan (+1%), Nestlé (+0,9%) et Novartis (+0,6%)

Novartis va lancer deux études de phase III sur son traitement expérimental ligelizumab (QGE031) contre l'urticaire spontané chronique.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,3%) a présenté lundi soir de nouvelles données de phase III pour ses médicaments Hemlibra (emicizumab) et Venclexta (venetoclax), à l'occasion du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego.

Les plus gros perdants du jour sont AMS (-5,2%), Temenos (-3,3%) et Dufry (-3,2%).

AMS aurait souffert après l'avertissement sur résultats d'un fournisseur d'Apple, ou alors d'un nouvel abaissement d'objectif de cours par Liberum qui a confirmé "hold". L'analyste a relevé qu'à l'issue d'un exercice difficile, les sous-traitants d'Apple tels AMS risquent de connaître une entame de 2019 tout aussi difficile.

Geberit (-2,1%) a été rétrogradé à "hold" de "buy" par Vontobel qui a aussi raboté l'objectif de cours. L'équipementier de salles de bains risque d'éprouver des difficultés à concrétiser ses ambitions de croissance, selon l'analyste qui note qu'une stagnation voire un recul risquerait d'éroder la rentabilité.

Swiss Re (-0,2%) demeure "solide comme un roc" malgré les dommages causés par les ouragans Florence et Michael, le typhon au Japon et les incendies en Californie. Dans une interview accordée à AWP, le patron Christian Mumentahler, a souligné que les catastrophes naturelles n'ont pas égratigné la couverture de capitaux.

Swiss Life (-0,2%) a vu sa recommandation ramenée à "hold" de "buy" par Kepler Cheuvreux qui a toutefois relevé l'objectif de cours. L'analyste a salué la confirmation des espoirs de nouveautés dont l'assureur-vie a fait état lors de la journée des investisseurs, mais il a relevé que la récente hausse du cours limite le potentiel pour aller encore plus haut.

Sur le marché élargi, l'imprimeur et éditeur Orell Füssli (+2,9%) a annoncé le départ de son directeur général, Martin Buyle, qui quittera l'entreprise à fin septembre 2019.

Le fabricant de composants électroniques Cicor (+11,4%) a décroché auprès d'une "entreprise européenne renommée dans le domaine aérospatial" un contrat de plus de 20 millions de francs suisses pour la fabrication de substrats à couche mince.

Implenia (-8,4%) a poursuivi son chemin de croix, après avoir vu l'action s'effondrer de plus d'un quart la veille suite à l'annonce d'un nouvel avertissement sur résultats. Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "hold" de "buy" et sabré l'objectif de cours. Selon l'analyste, ce nouvel avertissement sur résultats a sérieusement entamé la crédibilité de l'entreprise.

rp/lk