Bourse Zurich: le SMI termine sur de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée de la fin de la semaine passée et encore gagné du terrain lundi. Le SMI a inscrit de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture. Les marchés ont profité des nouvelles positives à propos du conflit commercial sino-américain et du énième report du Brexit.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée et le S&P 500 affichait lui aussi un nouveau record historique.

La Chine a confirmé samedi que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l'embargo sur les importations de volailles américaines.

Et Donald Trump a laissé entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

Faiblissant un peu sur la fin, le SMI a fini en hausse de 0,34% à 10'231,80 points, nouveau sommet historique en clôture et avec un nouveau plus haut historique en séance à 10'254,64 points. Le plus bas du jour s'est inscrit à 10'185,07 points. Le SLI a gagné 0,50% à 1571,69 points et le SPI 0,31% à 12'344,53 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, 8 reculé et Swiss Re a fini stable.

AMS (-2,9%) a fini lanterne rouge derrière Clariant (-1,6%) et Alcon et Kühne+Nagel (chacun -0,9%).

Clariant dévoilera ses revenus trimestriels mercredi. Les analystes anticipent une performance convaincante de la part du chimiste de spécialités rhénan, réalisée dans un environnement compliqué et ils attendent aussi et surtout des informations sur ses projets de désinvestissements, ainsi que sur l'identité du prochain directeur général.

Après les chiffres de la semaine passée, Bernstein a rétrogradé le titre du logisticien de Schindellegi à "market perform" de "outperform" et confirmé l'objectif de cours. Les données trimestriels ont montré la capacité de résistance des marges et les progrès structurels de l'entreprise, selon l'analyste qui estime que cela se reflète déjà dans le cours de l'action.

Nestlé (-0,2%) et Novartis (-0,1%) ont pesé sur l'indice. Roche (+0,1%) a grignoté un peu de terrain.

Le podium du jour se compose de Richemont (+2,4%), Sika (+2,0%) et UBS (+1,7%).

Swatch (+0,7%) a aussi terminé dans le haut du tableau. Le secteur du luxe est en ébullition après que LVMH a confirmé avoir engagé des "discussions préliminaires" avec le joailler Tiffany, en vue d'un possible rachat. Le cas échéant, l'opération serait une des plus importantes de l'histoire du groupe français et lui permettrait de se renforcer aux Etats-Unis.

Credit Suisse (+1,5%) et Julius Bär (+1,3%) ont aussi nettement progressé. La banque aux deux voiles publiera ses résultats trimestriels mercredi. Les analystes ne prévoient pas d'amélioration notable par rapport au trimestre précédent. La persistance d'incertitudes géopolitiques - parmi lesquelles les litiges commerciaux, les troubles à Hong Kong ou encore le Brexit - aura sans doute conforté la clientèle dans son attitude attentiste et prudente.

Swiss Life (+1,4%) a levé un coin du voile sur ses projets pour le bâtiment de la Bahnhofstrasse de Zurich, que Manor va devoir quitter fin janvier. L'assureur compte notamment injecter quelque 100 millions de francs suisses dans des travaux de rénovation.

Temenos (+1,0%) n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours, par Goldman Sachs qui a aussi confirmé "sell". L'analyste juge que la valorisation du titre du spécialiste genevois des logiciels bancaires reste trop élevée.

ABB (+0,7%) a annoncé l'acquisition - pour un montant non spécifié - de 67% du chinois Shanghai Chargedot New Energy Technology. Celle-ci est active dans l'e-mobilié. ABB détient une option pour augmenter encore sa participation à l'avenir.

LafargeHolcim (+0,4%), qui avait présenté son troisième partiel vendredi, a profité d'un relèvement d'objectif par JPMorgan qui a aussi confirmé "overweight". Les analystes ont été impressionnés par les données qui permettront au cimentier franco-suisse d'atteindre aisément les objectifs qu'ils ont déterminés.

Sur le marché élargi, Polyphor (+4,3%) a fait la meilleure performance du jour, poursuivant sur sa lancée des derniers jours après l'annonce de la découverte d'une nouvelle classe d'antibiotiques.

rp/ol