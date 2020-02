Bourse Zurich: le SMI termine sur un recul de près de 400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement reculé lundi. Les craintes liées à la propagation du coronavirus ont fini par rattraper les marchés des actions. Au plus fort de son recul, le SMI a abandonné plus de 400 points.

A New York, Wall Street reculait aussi fortement en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient d'un ralentissement économique mondial de longue durée du fait de la recrudescence des cas liés au coronavirus hors de Chine.

"La racine du problème est la peur naissante que la paralysie qui a frappé l'économie chinoise ait des conséquences ailleurs, ce qui infligerait un nouveau coup à la croissance mondiale, à la hausse des bénéfices des entreprises et aux perspectives", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.

Interrogé sur la chaîne d'informations financières CNBC, le milliardaire américain Warren Buffett n'a toutefois pas manifesté trop d'inquiétude sur l'impact du coronavirus à long terme. "Je ne pense pas que ça devrait affecter ce qu'il se passe sur le marché des actions, mais pour le genre humain, cela fait peur lorsqu'il y a une pandémie", a-t-il concédé.

"Nous achetons des entreprises pour 20 ou 30 ans. Nous les achetons intégralement ou en partie... et nous estimons que les perspectives à 20 ou 30 ans ne seront pas modifiées par le coronavirus", a également affirmé le patron de la holding Berkshire Hathaway.

Le SMI a terminé en baisse de 3,58% à 10'712,84 points, avec un plus bas à 10'650,07 et un plus haut à 11'086,85. Le SLI a cédé 3,85% à 1633,67 points et le SPI 3,53% à 12'926,59 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le rouge.

La volatile AMS (-7,1%) a fini lanterne rouge derrière Adecco (-6,7%) et Sika (-6,3%).

Adecco dévoilera ses résultats annuels mercredi. Les analystes prévoient une contraction des recettes au quatrième trimestre, que ce soit en termes organiques ou corrigé des jours ouvrables. Il faudra passer les chiffres au peigne fin afin de repérer des tendances sur certains marchés, comme l'Allemagne, où les affaires ont évolué défavorablement ces derniers mois. Les difficultés rencontrées par l'industrie automobile ne sont pas étrangères à cette tendance négative. Le concurrent Randstad a accusé une chute des volumes d'affaires de 15% dans ce pays.

Les bancaires Julius Bär (-5,6%), Credit Suisse (-5,1%) et UBS (-4,90%) ont fortement reculé aussi.

Swatch (-3,8) et Richemont (-2,8%) ont aussi nettement fléchi. Le luxe, déjà fragilisé par la crise politique à Hong Kong, a aussi souffert des craintes de ralentissement liées au coronavirus. Par ailleurs, Credit Suisse a réduit l'objectif de cours de Richemont et confirmé "underperform". L'analyste estime que les perspectives s'annoncent ardues pour le luxe.

Les poids lourds Roche (-3,2%), Novartis (-3,3%) et Nestlé (-2,9%) n'ont pas échappé à la tendance, tout en faisant "un peu moins pire" que l'indice.

Novartis a obtenu des autorités sanitaires américaine (FDA) et européenne (EMA) un examen en vue d'une homologation de sa thérapie cellulaire expérimentale ofatumumab contre la forme récidivante de la sclérose en plaques (RMS). Les décisions finales doivent tomber d'ici le mois de juin 2020 outre-Atlantique et le deuxième trimestre de l'an prochain sous nos latitudes.

Bank of America a relevé l'objectif de cours de Swiss Life (-4,8% à 485,20 francs suisses) à 485 francs suisses et confirmé "underperform". Les analystes prévoient un solide chiffre d'affaires 2019 et n'attendent pas de grosses améliorations en 2020. Ils pensent que l'assureur vie ne lancera pas de nouveau programme de rachat d'actions cette année. Morgan Stanley a repris la couverture à "underweight" et objectif à 455 francs suisses, estimant notamment que la valorisation du titre est trop élevée actuellement.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Swiss Re (-3,6%) et maintenu "hold". Le réassureur risque d'avoir du mal à concrétiser son objectif de rentabilité et la nécessité de renforcer les réserves se fait persistante, selon l'analyste.

Swisscom (-0,6%) est la seule valeur a avoir perdu moins de 1%.

L'ambiance n'a pas été meilleure sur le marché élargi. Exposé également au marché asiatique, l'exploitant de boutiques hors taxes Dufry (-5,8%) a fortement reculé.

Bank Linth (+0,9%) et Intershop (+1,5%) font figure d'exception, qui ont présenté leurs résultats annuels. Le second a fait mieux qu'attendu mais a quand même essuyé un repli de ses revenus et de sa rentabilité.

rp/vj