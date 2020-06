Bourse Zurich: le SMI termine sur une note positive malgré Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note prudente. Le SMI, qui avait débuté la séance nettement dans le rouge, s'est rapidement repris et s'est mis à évoluer dans le vert jusque vers le milieu de l'après-midi. L'ouverture négative à Wall Street a freiné son élan durant un moment, mais l'orage n'a pas duré.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, tout en se redressant un peu par rapport à l'ouverture. "Les inquiétudes tournent autour de nouveaux cas de contaminations en Chine qui ont forcé Pékin à passer à l'action, ainsi que d'une résurgence des cas dans plusieurs Etats américains", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Le marché est aux prises avec la crainte de voir débuter une deuxième vague", a-t-il ajouté.

Les acteurs suivront de près cette semaine l'audition devant le Congrès américain du patron de la Fed, Jerome Powell, qui présentera son rapport de politique monétaire pour la première moitié de l'année mardi et mercredi. "C'est un de ces événements qui sont diffusés pendant des heures à la télévision, ce qui signifie que le marché pourrait réagir pendant qu'il se déroule", a relevé M. Kinahan.

Sur le front économique, la publication d'un indice bien meilleur que prévu sur l'activité manufacturière dans la région de New York n'a, par ailleurs, pas vraiment fait réagir le marché.

La production industrielle chinoise a poursuivi son redressement en mai, tandis que les ventes de détail ont ralenti leur baisse en mai sur un an à -2,8%.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation ont légèrement reculé sur un mois en mai et se sont nettement repliés sur un an, principalement en raison de la très forte baisse des prix pour les produits pétroliers.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,47% à 9842,56 points, avec un plus haut à 9874,61 et un plus bas à 9633,20. Le SLI a gagné 0,42% à 1468,54 points et le SPI 0,45% à 12'179,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Sonova a fini à l'équilibre.

Sur le podium du jour, Lonza (+2,6%) précède AMS (2,4%) et Sika (+2,2%).

Lonza continue de profiter des données positives publiées par l'américaine Moderna, qui lui a confié la production d'un candidat vaccin contre le Covid-19, selon les courtiers.

Les poids lourds Novartis et Roche (chacun +0,7%) et, un peu plus loin, Nestlé (+0,3%) ont bien débuté la semaine aussi.

Citigroup a relevé à "buy" de "neutral" la recommandation pour Novartis et confirmé l'objectif de cours, sans autre commentaire.

A l'autre bout du classement, les valeurs du luxe Richemont (-1,4%) et Swatch (-1,0%) ont reculé le plus fortement avec Kühne+Nagel (-0,9%).

Bernstein a abaissé l'objectif de cours de la porteur Swatch et de la nominative Richemont confirmant respectivement "market perform" et "outperform". Société Générale a relevé l'objectif de cours de Swatch, tout en confirmant "sell".

Aux bancaires, Julius Bär (-0,6%), Credit Suisse (-0,5%) et UBS (-0,2%) ont aussi cédé du terrain.

JPMorgan recommande aux investisseurs d'adopter une position plus défensive à l'égard des valeurs bancaires. La banque américaine a abaissé sa recommandation pour le secteur bancaire à "neutre" de "surpondérer".

Sur le marché élargi, Sensirion (+22,7%) a relevé son objectif de recettes pour 2020 à 200-240 millions de francs suisses. Le groupe profite depuis quelques semaines d'une demande accrue pour ses capteurs installés dans les respirateurs utilisés pour soigner les patients atteints de Covid-19.

Seule Perfect Holding (+35,0%) a fait mieux que Sensirion en ce début de semaine.

Le directeur financier de Tornos (-2,4%), Bruno Edelmann, a présenté sa démission. Il sera remplacé par Luc Widmer, qui avait déjà exercé cette fonction de 2012 à 2015.

Orascom DH (-2,2%) a pâti au premier trimestre de la fermeture des hôtels ordonnées par les gouvernements, notamment en Egypte, pour cause de coronavirus. La perte nette a été creusée entre janvier et mars.

Adval (-15,78%), Leclanché (-8,7%) et Schmolz+Bickenbach (-5,6%) ont le plus reculé.

