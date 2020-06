Bourse Zurich: le SMI termine sur une note positive proche des 10'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Son indice phare SMI, qui avait chuté sous la barre des 10'000 points en début de séance, a rapidement remonté la pente pour se mettre à osciller entre rouge et vert un peu au-dessus de ce niveau, accentuant ses gains sur la fin.

A New York, Wall Street reculait légèrement en matinée, après la publication d'un nombre plus élevé que prévu de nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

"Le point central du rapport est que, même s'il est positif de voir un recul des demandes d'allocation toujours en cours, le niveau des nouvelles demandes reste alarmant", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

"La nouvelle accélération des cas recensés de contamination au coronavirus et les questionnements sur la réouverture économique vont susciter des inquiétudes sur une autre vague de licenciements", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en hausse de 0,68% à 10'089,83 points, son plus haut du jour, après avoir marqué un plus bas à 9925,96 points. Le SLI a gagné 0,43% à 1500,02 points et le SPI 0,43% à 12'469,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

UBS (+2,3%) a terminé sur la première marche du podium, devant Roche (+1,6%) et Partners Group (+1,4%). Credit Suisse et Swiss Life (chacun +1,3%) se sont partagé la médaille en chocolat.

Julius Bär (-0,3%) en revanche a perdu du terrain. Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse et Julius Bär, confirmant respectivement "buy" et "hold".

Partners Group a été soutenu par un relèvement d'objectif de cours de la part de Credit Suisse, qui a confirmé "outperform". L'analyste a tenu compte d'une plus forte croissance des actifs sous gestion, grâce à la reprise des marchés financiers.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,4%) et Novartis (+0,2%) ont grignoté un peu de terrain.

La volatile AMS (-16,1%) a terminé lanterne rouge, loin derrière Kühne+Nagel (-2,2%) et Temenos (-1,1%).

Selon le Handelsblatt, l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA) enquête sur la direction d'AMS. Certaines transactions douteuses dans le cadre du rachat en cours de l'allemand Osram auraient éveillé les soupçons du régulateur.

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours de Kühne+Nagel et maintenu "equal weight". Le logisticien de Schindellegi devrait profiter de hausses tarifaires dans le fret aérien, mais moins que son concurrent DSV.

Richemont (-0,8%) et Swatch (+0,2%) ont évolué diversement après que la Fédération horlogère (FH) a annoncé anticiper une chute de 25-30% des exportations horlogères en 2020. Dans une interview au magazine Bilanz à paraître vendredi, Nick Hayek, le patron de Swatch, a pour sa part indiqué s'attendre à une reprise rapide pour la branche de l'horlogerie.

Bryan Garnier a par ailleurs relevé l'objectif de cours de Richemont et abaissé celui de Swatch, confirmant à chaque fois "neutral". Les deux groupes devraient profiter de la reprise des dépenses de consommation en Chine.

Au niveau du marché élargi, V-Zug a fait ses premiers pas à la Bourse suisse ce jeudi. Le titre du fabricant zougois d'appareils électroménagers a terminé à 78,15 francs suisses, après avoir entamé la séance à 72 francs suisses.

Sunrise (+2,3%) a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "neutral" par Goldman Sachs, qui a aussi augmenté l'objectif de cours. L'opérateur de télécoms a probablement réussi à gagner des parts de marché aux dépens de Swisscom (+0,9%) dans les segments de la téléphonie fixe et mobile grâce à l'amélioration de la qualité du réseau et aux nouvelles offres, selon les analystes. Ceux-ci ont relevé l'objectif de cours de Swisscom, mais confirmé "sell".

Bobst (-3,6%) a annoncé mercredi soir s'attendre à subir une perte opérationnelle au premier semestre, en raison des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) vont revoir leurs estimations pour l'ensemble de l'année, tout en confirmant leur recommandation de sous-pondération.

