Bourse Zurich: le SMI termine sur une note solide dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - Boostée par le début de séance à Wall Street, la Bourse suisse a fini sur une note positive lundi, en dessous toutefois des plus hauts du jour. A part Aryzta et ses résultats annuels, le front des nouvelles d'entreprises est resté calme. A New York, les trois principaux indices progressaient nettement en début de séance, le marché accueillant chaleureusement l'accord conclu à la dernière minute entre Washington et Ottawa pour remplacer un traité de libre-échange crucial entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Les négociateurs américains, canadiens et mexicains sont parvenus dimanche, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, à un nouvel accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord nommé l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en remplacement d'un traité datant de 1994, l'Aléna.

C'est un "nouvel accord commercial magnifique", s'est félicité le président Donald Trump dans un tweet.

Le Canada a notamment accepté d'assouplir son marché laitier pour les producteurs américains, en échange entre autres du maintien du système d'arbitrage des litiges commerciaux.

L'accord a permis "de reléguer au second plan des données sur l'industrie manufacturière plus faibles qu'attendu en provenance de la Chine, du Japon et de la zone euro", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

En Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé légèrement en août, mais la situation reste difficile dans l'habillement.

Dans le secteur manufacturier, l'optimisme des directeurs d'achat suisses a quelque peu fléchi, l'indice PMI s'étant nettement replié en septembre. Même constat du côté du Japon, où le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières a accusé au troisième trimestre son troisième recul d'affilée.

Le SMI a fini sur un gain de 0,43% à 9127,05 points, avec un plus haut à 9155,65 et un plus bas à 9084,22. Le SLI a pris 0,42% à 1489,00 points et le SPI 0,41% à 10'852,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont reculé et 21 avancé.

Dans le camp des perdants, Dufry et UBS (chacun -0,9%) ont fait les plus mauvaises performances. Dufry a fait les frais d'un abaissement d'objectif de cours par Credit Suisse. L'établissement juge que des signes d'affaiblissement se sont faits sentir sur le plan de la croissance organique au troisième trimestre. Credit Suisse (-0,7%) suit au 3e rang. La 3e bancaire, Julius Bär, a en revanche gagné 0,2%.

Les poids lourds Novartis (+0,7%), Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,3%) ont soutenu l'indice. Novo Nordisk a trouvé de nouveaux partenaires, dont Roche, pour la distribution à partir de l'an prochain de ses stylos à insuline connectés Novopen 6 et Novopen Echo Plus. A côté du laboratoire rhénan, figurent également Dexcom et Glooko, précise un communiqué du groupe danois.

Le trio de tête se compose de Temenos (+2,4%), Sika (+2,0%) et Givaudan (+1,7%). Sika rencontre ses investisseurs mardi et mercredi.

Sur le marché élargi, Aryzta (+17,8%, plus gros gagnant du jour) a fortement progressé. Le boulanger industriel a publié une performance mitigée, mais les analystes redoutaient pire, pour l'exercice annuel décalé 2017/18.

Ce dernier a été marqué par de nombreux remaniements à la tête de l'entreprise et par une série d'avertissements sur résultats. Le chiffre d'affaires a fondu de près de 10% à 3,44 milliards d'euros (3,91 milliards de francs suisses). La perte nette a nonobstant été ramenée à 470 millions, contre un déficit de plus de 900 millions un an plus tôt. Les actionnaires devront se passer de dividende.

Gurit (+4,7%) a renforcé ses activités dans le domaine des matériaux destinés à la fabrication de pales pour éoliennes grâce au rachat de l'entreprise danoise JSB Group.

Wisekey (+0,3%) a annoncé un financement de 6,5 millions de dollars par le biais de deux fonds de placement.

rp/ck