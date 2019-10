Bourse Zurich: le SMI termine tout près de la barre des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Son indice phare SMI a terminé sur une note positive quelques points sous la barre des 10'000 points. La poussée des écologistes aux élections fédérales ont laissé les investisseurs de marbre. Les dossiers du Brexit et du conflit commercial sino-américain restent d'actualité.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée. Les investisseurs étaient encouragés par les déclarations, samedi, du principal négociateur chinois Liu He, qui avait parlé de "progrès substantiels" dans la recherche d'un accord commercial avec les Etats-Unis.

Le marché restait également attentif aux résultats trimestriels des groupes cotés à Wall Street, alors que 15% des entreprises du S&P 500 se sont déjà livrées à cet exercice. Halliburton a fait état ce lundi d'un bénéfice en net recul au troisième trimestre. McDonald's publiera son bilan de santé trimestriel mardi, Caterpillar, Boeing et Microsoft mercredi et Amazon jeudi.

Sur le front macroéconomique, les exportations du Japon ont de nouveau reculé en septembre (-5,2% sur un an), pour le dixième mois consécutif, sur fond de déclin des échanges commerciaux avec les deux principaux marchés étrangers du pays, la Chine et les Etats-Unis.

Le SMI a terminé en hausse de 0,26% à 9991,42 points, avec un plus haut à 10'026,01 et un plus bas à 9955,10. Le SLI a gagné 0,55% à 1534,26 points et le SPI 0,17% à 12'082,59 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

AMS (+5,7%) a décroché la première marche du podium, loin devant ABB (+2,8%), UBS et Adecco (chacun +2,3%).

Le fabricant autrichien de capteurs, qui publie ses résultats intermédiaires mardi, a relancé vendredi soir son offre de rachat de l'allemand Osram, toujours à 41 euros par action. Le seuil d'acceptation a été abaissé à 55% contre 62,5% pour le premier essai. Les investisseurs Advent et Bain Capital avaient renoncé vendredi à faire une nouvelle offre, laissant le champ libre à AMS.

La banque aux trois clés publie aussi ses résultats mardi. Les analystes parient sur un bénéfice trimestriel de 953 millions de dollars pour un 3e trimestre qui ne devrait pas avoir été de tout repos (guerre commerciale, Brexit, Hong Kong).

Les deux autres bancaires, Credit Suisse (+2,1%) et Julius Bär (+0,9%) ont aussi eu le vent en poupe.

Kühne+Nagel (+1,4%) et Logitech (+1,4%) dévoileront également des résultats intermédiaires mardi. Les analystes tablent sur un bénéfice trimestriel de 192 millions de francs suisses pour le logisticien schwytzois et de 64 millions de dollars pour le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques.

Sonova (-2,9%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé (-1,1%) et Vifor (-0,7%).

Novartis (-0,4%) a fléchi à la veille de ses résultats trimestriels. Les analystes suivront en particulier les ventes de la thérapie génique Zolgensma, le traitement le plus cher aux Etats-Unis (2,1 millions de dollars).

Son rival Roche (+0,03%) a annoncé un nouveau succès clinique pour son anticancéreux à large spectre Tecentriq, en combinaison avec son moteur de ventes vieillissant Avastin contre le carcinome hépatocellulaire non résécable.

Sur le marché élargi, Valartis Group (-0,5%) veut racheter un maximum de 111'000 de ses propres actions à prix fixe dans une deuxième tranche de son programme de rachat, en vue d'une réduction de capital.

Implenia (-0,3%) et Veraison ont trouvé un accord, et l'investisseur remuant a vendu sa participation de 1,9% dans le groupe de construction.

Cosmo (+0,8%) s'est félicité du lancement par son partenaire de distribution Medtronic d'un dispositif de dépistage "intelligent" de polypes colorectaux, baptisé GI Genius. La firme transalpine rappelle être l'unique producteur à la fois du dispositif médical et du logiciel d'intelligence artificielle.

