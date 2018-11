Bourse Zurich: le SMI termine tout près des 8900 points, loin du plus haut

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Le SMI, qui avait nettement dépassé la barre des 8900 points en tout début de séance a par la suite vu ses gains fondre jusqu'à repasser au rouge, avant de se reprendre sur la fin. ABB a retenu l'attention après des rumeurs de cession d'actifs.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Le Nasdaq Composite était lesté par le secteur des semi-conducteurs après des résultats d'entreprises décevants, alors que le Dow Jones montait et que le S&P 500 était proche de l'équilibre.

Les technos reculaient en raison d'un ralentissement "plus marqué de la conjoncture chinoise, ajouté à un surcroît de pression administrative dans le pays et aux tensions commerciales entre Pékin et Washington, qui contrarie les objectifs immédiats", ont expliqué les analystes de Mirabaud Securities.

"L'ombre d'un possible point d'inflexion, conduisant à une surproduction de semi-conducteurs dans le monde, et une baisse des investissements pénalisant d'abord les équipementiers, plane aussi fortement sur le secteur", ont-ils ajouté.

Les investisseurs gardaient aussi un oeil sur le Royaume-Uni, où la Première ministre Theresa May continuait à défendre le projet d'accord sur le Brexit.

Le SMI a terminé en hausse de 0,42% à 8907,32 points, avec un plus haut à 8984,67 et un plus bas à 8850,80. Sur la semaine, l'indice phare de SIX a perdu 1,84%. Le SLI a gagné 0,25% à 1383,58 points et le SPI 0,31% à 10'432,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et Vifor a fini stable.

Le podium du jour se compose d'ABB (+1,5%) Roche (+1,2%) et Lonza (+0,9%).

L'action ABB a été portée par des rumeurs de cession. Le groupe serait à la recherche de repreneurs pour tout ou partie de son activité dans les réseaux électriques, une opération que certains actionnaires appellent de leurs voeux depuis quelque temps déjà. Le géant zurichois de l'électrotechnique mènerait à ce titre des discussions avec les conglomérats industriels japonais Hitachi et Mitsubishi Electric.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,2%) a reçu du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) une recommandation pour une extension d'indication du Kisqali, en combinaison avec une thérapie endocrine. L'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) préconise d'étendre le spectre pour ce traitement à l'ensembles des patientes souffrant de cancer du sein métastatique ou localement avancé HR+/HER2-.

Nestlé (+0,5%) a annoncé le départ de Lausanne, sur les trois prochaines années, de 460 employés de Nespresso qui seront transférés à Vevey et La Tour-de-Peilz. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du déménagement à Vevey du siège mondial du fabricant de dosettes de cafés. Elle doit notamment permettre une rationalisation des sites.

Aux bancaires, UBS a pris 0,1%, alors que Credit Suisse (-0,2%) et Julius Bär (-0,3%) ont perdu du terrain.

Les plus gros perdants du jour sont AMS (-5,4%), Sika (-2,6%) et Logitech (-1,1%).

Credit Suisse et Barclays ont abaissé l'objectif de cours d'AMS. L'action avait déjà fortement oscillé jeudi entre hausse et baisse avant de finir en léger repli (-0,9%). Le fabricant de semi-conducteurs autrichien a raboté ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client".

Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (-0,1%) et confirmé "hold". L'analyste a été déçu par les résultats trimestriels. La numérisation des activités en cours est irréversible, mais cela implique une hausse des risques. Les estimations de bénéfice ont été abaissées de 3-4%.

Le broker a aussi réduit l'objectif de Panalpina (+0,3%) et confirmé "hold". Il a réduit encore une fois ses attentes pour l'Ebit 2018, mais note que les perspectives sont favorables pour 2019.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-4,9%) a fait les frais d'échos de presse autour du placement d'un paquet d'actions par certains héritiers des fondateurs. Selon Reuters, Renata Jacobs, Nathalie Albin-Jacobs et Nicolas Jacobs ont décidé de monétiser une partie de leurs participations dans l'entreprise, sans effet sur la part majoritaire de 50,1% détenue par la Jacobs Holding représentant les intérêts de la famille.

Le fabricant de machines-outils Starrag (inchangé) a dit s'attendre à un chiffre d'affaires inférieur en monnaies locales à celui des six premiers mois. Pour l'ensemble de l'exercice, les ventes devraient s'afficher en repli.

