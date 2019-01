Bourse Zurich: le SMI termine un peu sous son plus haut du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la deuxième séance de l'année sur une note positive. Les indices ont été soutenus par de bonnes nouvelles économiques en provenance de Chine et par les statistiques de l'emploi en décembre aux Etats-Unis, positives elles aussi. Le SMI en a profité pour repasser nettement les 8600 points, ce qui le laisse encore à quelque 1000 points de son plus haut de l'année passée (9616,38 points le 24 janvier 2018).

A New York, Wall Street rebondissait en matinée, au lendemain d'une lourde chute. Les investisseurs saluaient les déclarations du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui a affirmé que les données économiques restaient "sur une bonne dynamique" pour le début de l'année, et a assuré que la Banque centrale resterait "patiente" concernant ces taux d'intérêt.

"Il a dit exactement ce que le marché voulait entendre", a réagi Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"Il a réintroduit dans l'esprit des investisseurs le fait que, s'il le fallait, y compris à cause des conditions de marchés, la Fed interviendrait pour sauver l'économie", a ajouté le spécialiste.

Dans ce contexte d'optimisme retrouvé, les investisseurs ont aussi accueilli avec enthousiasme les données sur l'emploi en décembre avec un bond des créations de postes et une progression du salaire horaire moyen au plus haut depuis août. Le taux de chômage est quant à lui monté de 3,7% à 3,9% mais en raison d'une augmentation du taux de participation à l'emploi, un élément également perçu positivement.

Le SMI a fini en hausse de 1,68% à 8608,56 points, avec un plus haut à 8627,36 et un plus bas à 8441,34. Le SLI a gagné 2,27% à 1319,55 points et le SPI 1,77% à 10'033,30 points. Les 30 valeurs vedettes, ont terminé dans le vert.

En l'absence de nouvelles d'entreprises, le trio de tête se compose de Vifor (+7,1%), Clariant (+5,5%) et LafargeHolcim (+5,4%).

Un peu plus loin, AMS (+4,1%) s'est quelque peu repris, fidèle à sa réputation de valeur volatile. Le titre avait lourdement chuté jeudi après l'avertissement sur résultat d'Apple, considéré comme l'un de ses principaux clients.

Aux bancaires, Credit Suisse (+2,7%), UBS (+3,1%) et Julius Bär (+4,5%) ont nettement progressé.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,2%) fait partie des trois titres les moins performants avec Swiss Life (+0,2%) et Swisscom (+0,1%).

Novartis (+1,0%) et Nestlé (+1,3%) ont fait nettement mieux.

Bernstein a abaissé l'objectif de cours de Sonova (+1,5%) et confirmé "market perform". Le lancement de la gamme Marvel en 2019 représentera un tournant pour le groupe de Stäfa, selon l'analyste. Si le produit est un succès, l'entreprise enregistrera une belle croissance et une hausse de ses marges. En cas d'échec en revanche, il faudra se poser des questions sur l'efficacité de la recherche et développement de l'entreprise.

Credit Suisse et Jefferies ont pour leur part réduit l'objectif de cours de Lonza (+0,6%) avec recommandations respectives à "outperform" et "buy". Comme la hausse des prix des matières premières n'a pas pu être répercutée sur les clients dans un environnement de marché difficile, les analystes de la banque aux deux voiles ont abaissé leurs prévisions de bénéfice par action. Ils ont toutefois relevé que Lonza reste "très confiante" à propos de la croissance de la demande.

Sur le marché élargi, Basilea (+11,7%) a fortement progressé après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars grâce à ses partenariats pour le médicament Cresemba.

Straumann (+4,9%) a vu son objectif de cours raboté par Bernstein, qui a confirmé "market perform". Selon l'analyste, le groupe profite de sa solidité dans son coeur de métier, mais aussi de sa diversification.

DKSH (+1,8%) a annoncé un nouveau partenariat avec le turc Kopas Kozmetik pour la distribution de ses produits de soin pour bébés en Malaisie et au Brunei.

Cosmo (+0,1%) n'a pas trop souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Jefferies avec confirmation de la recommandation "buy". L'analyste a tenu compte dans ses calculs de l'emprunt convertible émis en novembre dernier.

Jefferies a fortement réduit l'objectif de cours d'Idorsia (-5,4% à 16,20 francs suisses) à 18 de 27 francs suisses et confirmé "hold". La réduction d'un tiers de l'objectif tient compte de la hausse des dépenses opérationnelles liée aux diverses études en cours. Le modèle d'analyse prend en outre en compte la transaction avec Santhera (inchangé), par laquelle cette dernière a racheté à Idorsia des droits de licence pour le stéroïde Vamorolone.

rp/jh