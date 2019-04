Bourse Zurich: le SMI toujours en baisse, le Brexit pèse

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le rouge mardi en fin de matinée, cédant ses gains de la veille. Les données macroéconomiques de la Chine avaient rassuré la veille une partie des investisseurs, mais le dossier brûlant du Brexit venait refroidir les ardeurs des intervenants.

Au Royaume-Uni, les députés se trouvent dans l'impasse à dix jours de la sortie du pays de l'Union européenne, après le rejet lundi soir par les élus britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement. La Première ministre Theresa May doit formuler un nouveau plan d'ici le sommet européen exceptionnel convoqué le 10 avril, si elle souhaite éviter au Royaume-Uni une sortie de l'UE sans accord au soir du 12.

Après cet énième épisode, la livre britannique baissait mardi matin face à l'euro et au dollar, les analystes craignant plus que jamais une sortie désordonnée du Royaume Uni de l'UE, ont estimé les spécialistes de CMC Markets. Le négociateur de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, a pour sa part estimé qu'un Brexit dur devenait "chaque jour plus probable".

Quelques données conjoncturelles sont encore susceptibles d'animer la séance, avec les commandes de biens durables février aux Etats-Unis.

En Suisse, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté un peu plus que prévu en mars. La hausse se monte à 0,7% en comparaison annuelle et à 0,5% en variation mensuelle.

A 10h42, le SMI reculait de 0,11% à 9527,14 points, le SLI gagnait à peine 0,01% à 1465,15 points et le SPI abandonnait 0,11% à 11'307,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 reculaient, une (Givaudan) était stable et 16 montaient.

Dufry (-1,0%), Novartis (-0,8%) et Swatch (-0,7%) affichaient les plus importants replis.

Novartis a décroché auprès de l'Administration chinoise des produits médicaux (NMPA) une autorisation de commercialisation pour son antipsoriasique Cosentyx. Aux Etats-Unis, le géant pharmaceutique se retrouve sous la menace d'un procès, accusé d'avoir versé pour des millions de dollars de pots-de-vin à des médecins, selon Reuters.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,02%) et Roche (-0,1%) baissaient plus modestement. Roche pourrait voir ses projets d'acquisition de l'américain Spark Therapeutics contrecarrés par une plainte des actionnaires du spécialiste des thérapies géniques à l'encontre de ses dirigeants devant un tribunal du Delaware.

A l'autre bout du tableau, la valeur bancaire Julius Bär (+1,0%), ainsi que les cycliques Kühne+Nagel (+0,8%) et AMS (+0,7%) étaient recherchés.

Sur le marché élargi, SFS (-0,4%) ne profitait pas de l'acquisition de l'américain Triangle Fastener Corporation, notamment spécialisé dans les systèmes de fixation. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

Emmi (+0,1%) ne réagissait que faiblement au rachat partiel de l'autrichien Leeb Biomilch, producteur de produits au lait de chèvre et de brebis.

Panalpina (+3,6%) poursuivait par contre sur son envolée de la veille. Le logisticien bâlois Panalpina a accepté lundi l'offre de reprise du danois DSV. Ce rachat permettra à l'entité fusionnée de se hisser parmi les quatre plus grands groupes mondiaux de logistique et de transports.

Parmi les mouvements notables sur l'indice SPI se trouvaient Valora (-6,1%), SPS (-4,2%) et Newron (-3,2%), alors qu'Asmallworld (+8,5%), GAM (+2,9%) et VAT (+1,8%) étaient recherchés. Valora et SPS étaient traités hors dividende de respectivement 12,50 et 3,80 francs suisses.

al/vj