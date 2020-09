Bourse Zurich: le SMI toujours en net repli à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse demeurait jeudi solidement ancrée dans le rouge à l'approche de la mi-journée. Si la Banque nationale suisse (BNS) a sans surprise maintenu inchangée sa politique monétaire, l'institut d'émission a comme attendu relevé sa prévision de croissance pour l'année en cours.

La BNS, coincée par sa grande homologue américaine, a ainsi gardé son taux directeur à -0,75%, confirmant dans la foulée sa disposition à intervenir "de manière accrue" sur le marché du changes pour éviter une appréciation trop importante du franc, la monnaie helvétique demeurant toujours à un niveau élevé. L'institut d'émission a aussi noté continuer à approvisionner "généreusement" en liquidités le système bancaire dans le cadre de la facilité de refinancement BNS-Covid-19 (FRC) et intervenir "ponctuellement" sur le marché des pensions de titres.

En matière de conjoncture, la BNS a revu à la hausse ses prévisions pour le produit intérieur brut (PIB) et l'inflation en 2020. Les incertitudes demeurent cependant inhabituellement élevées en raison de la pandémie de coronavirus. La banque centrale table désormais sur un repli du PIB de 5% cette année, contre un recul de 6% en juin.

Mercredi dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) avait annoncé qu'elle maintenait ses taux directeurs au plus bas - actuellement dans une fourchette de 0% à 0,25% - et que cela devrait rester le cas au moins jusqu'en 2023.

Vers 10h43, l'indice SMI des 20 valeurs vedettes de la Bourse suisse notait à 10'230,04 points, une baisse de 0,97%, après avoir entamé la séance sur un fléchissement de 0,9%. Le SLI abandonnait de son côté 1,17% à 1540,65 points, alors que l'indicateur élargi SPI lâchait 1,01% à 12'713,53 points.

L'ensemble des 30 plus grosses capitalisations du marché helvétique s'inscrivait en repli. Logitech (-3,5%) subissait le repli le plus significatif, devant les bancaires UBS (-2,2%), Credit Suisse (-2%) et Julius Bär (-2%). Adecco abandonnait lui aussi près de 2%.

En haut de tableau, Swisscom (-0,1%), Geberit (-0,3%) et le poids lourd Nestlé (-0,3%) se montraient les plus résistants. Les deux autres plus importantes capitalisations du marché helvétique, Roche et Novartis perdaient aussi des plumes, soit tous deux environ 0,8%.

Sur le marché élargi, Vifor Pharma plongeait de 3,8%, après avoir manqué "de peu" la concrétisation du critère primaire pour une étude clinique sur l'administration de Ferinject (carboxymaltose ferrique en intraveineuse) en prophylaxie contre des déficiences cardiaques.

Le laboratoire saint-gallois n'a pas constaté de bénéfice suffisamment significatif par rapport à l'administration d'un placebo dans la fréquence des hospitalisations pour déficiences cardiaques, ni dans la mortalité cardiovasculaire chez les patients déjà hospitalisés et présentant un carence en fer.

La société immobilière PSP Swiss Property (+2,5%) a acquis trois immeubles commerciaux dans la ville de Genève pour 295 millions de francs suisses. Le groupe relève par ailleurs ses attentes en termes de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours.

Le producteur de puces de communication et de géolocalisation U-blox (-0,9%) a annoncé un accord sur des questions de propriétés intellectuelles qui l'opposaient au prestataire de services de gestion de brevet d'origine transalpine Sisvel. L'accord couvre la vente par la firme de Thalwil de ses produits 2G, 3G et 4G sur une période donnée non spécifiée. Le litige entre les deux sociétés est désormais résolu.

Mobilezone (-1,2%) a conclu un partenariat avec Carvolution pour proposer en magasin des abonnements automobiles. Dans un premier temps, 27 surfaces sur 120 en Suisse offriront cette possibilité à la clientèle.

