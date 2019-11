Bourse Zurich: le SMI toujours entre deux eaux, en dessous des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours sans tendance claire mardi à l'approche de la mi-journée, à l'instar de ses homologues européennes, se montrant prudente sur les développements du dossier commercial sino-américain. Après une entame en hausse infime, son indice phare SMI est passé en territoire négatif, repassant sous le seuil symbolique des 10'300 points.

"La raison principale de la pause à laquelle nous avons assisté ces dernières 48 heures est une conséquence des signaux contradictoires" à propos d'un éventuel report, voire un retrait, des taxes punitives dans le cadre d'un accord dont la conclusion est attendue ces prochaines semaines, estime Michael Hewson, de CMC Markets.

Vendredi dernier, l'irascible Donald Trump avait douché l'optimisme de Pékin sur le futur accord, insistant sur le fait qu'il n'avait "donné son accord à rien", contredisant le ministre chinois du Commerce, qui avait laissé entendre la veille que les deux parties s'étaient mises d'accord pour une levée "par étapes" de leurs droits de douane mutuels.

"De plus, les investisseurs craignent que les tensions croissantes à Hong Kong, qui a connu lundi matin une des journées les plus violentes et chaotiques en cinq mois, puissent déstabiliser les discussions commerciales", fait valoir le courtier Aurel BGC. Les manifestants hongkongais s'en sont pris mardi, pour la deuxième journée consécutive, au réseau de transport de la mégapole.

Au chapitre macroéconomique, la croissance économique française devrait ralentir à 0,2% au quatrième trimestre, selon une première estimation de la Banque de France (BdF).

Sur le coup de 10h45, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,18% à 10'287,70 points, après avoir défendu une partie de la matinée le seuil symbolique des 10'300 points. Le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,26% à 1580,86 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 12'425,32 points. Sur les 30 principales cotations, 21 perdaient du terrain et neuf en gagnaient.

Avec une chute de plus de 4,8%, AMS avait raflé la lanterne rouge à Lonza (-3,8%). Le fabricant autrichien de puces et capteurs a signé un accord avec Osram en vue du rachat de ce dernier. Le conseil d'administration de l'entreprise munichoise recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre.

Le chimiste de spécialités bâlois a annoncé le départ surprise du directeur général Marc Funk pour "raisons personnelles". Le président Albert Baehny assurera l'intérim, en plus de ses fonctions actuelles, d'ici à la nomination d'un nouveau patron.

A l'autre extrémité du classement, Novartis (+0,4%) se partageait la seconde place derrière Partners Group (+0,6%) avec Clariant, Vifor et LafargeHolcim.

Le géant pharmaceutique a publié des résultats d'étude positifs pour son médicament Cosentyx contre l'arthrite psoriasique axiale. Sa filiale spécialisée dans les génériques Sandoz a fait de même pour son biosimilaire Erelzi contre plusieurs formes d'arthrites.

Le chimiste de Muttenz a quant à lui inauguré un nouveau site dans la capitale indonésienne Jakarta pour sa division Catalyseurs.

Les poids lourds Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,4%) n'étaient d'aucun secours.

Adecco (-0,1%) a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse, SGS (-0,04%) par Deutsche Bank et Givaudan (-0,1%) par Vontobel.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut chutait de plus de 7,6% après que Jacobs Holding a annoncé avoir placé avec succès 10,02% de ses parts, tout en restant l'actionnaire de référence du groupe avec une participation de 40,08%.

PSP Swiss Property (-1,6%) a vu sa rentabilité progresser au-delà des attentes sur les neuf premiers mois de 2019. Dans la foulée, la société immobilière zougoise a relevé légèrement ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Klingelnberg (-4,2%) a vu ses recettes chuter et sa perte opérationnelle se creuser sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 et s'attend à voir son chiffre d'affaires annuel amputé de près d'un cinquième.

Schmolz+Bickenbach (+5,6%) a publié des résultats trimestriels en chute libre et bien inférieurs aux prévisions, en raison des grandes difficultés rencontrées sur le marché de l'automobile.

SIG Combibloc (-1,6%) a pour sa part confirmé ses objectifs à court et moyen terme, à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs.

