Bourse Zurich: le SMI toujours porté par les espoirs d'apaisement commercial

Zurich (awp) - La Bourse suisse étoffait ses gains mercredi à l'approche de la mi-journée, toujours portée par les espoirs d'avancées dans les tractations commerciales entre Pékin et Washington, qui ont valu à la Bourse de New York ainsi qu'aux places asiatiques de clôturer dans le vert.

Après les récentes turbulences des marchés, le redressement de Wall Street "ne signifie certainement pas qu'on est complètement sorti d'affaire car certains risques persistent", a souligné une analyste de Manulife Asset Management, évoquant le ralentissement de l'économie mondiale ou le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A Pékin, les discussions en vue de régler le différend commercial sino-américain se sont poursuivies mercredi, pour une troisième journée qui n'était pas au programme initial. La prolongation des pourparlers et les déclarations positives des deux parties ont contribué à redonner des couleurs aux marchés financiers.

"On le sait, le président des États-Unis est imprévisible, la situation risque de mal tourner à nouveau, mais en attendant le rapprochement entre Washington et Pékin est suffisant pour renforcer l'optimisme de la salle des marchés", résume un expert de CMC Markets.

En Allemagne, l'excédent commercial est reparti à la hausse en novembre, à 19 milliards d'euros, un solde nettement supérieur aux attentes des analystes.

En France en revanche, la confiance des ménages a chuté en décembre, sur fond de crise des "gilets jaunes", tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2014.

En Suisse, le renchérissement moyen s'est établi à 0,9% en 2018 par rapport à l'année précédente. Sur le seul mois de décembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,3% sur un mois à 101,5 points

La Banque nationale suisse (BNS) s'attend à achever 2018 sur une perte de 15 milliards de francs suisses, après un bénéfice record de 54 milliards de francs suisses un an plus tôt, essentiellement en raison d'un débours de près de 16 milliards de francs suisses sur ses positions en monnaies étrangères.

A 10h40, le Swiss Market Index (SMI) engrangeait 0,48% à 8671,15 points, proche de son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,90% à 1341,08 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,55% à 10'133,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 gagnaient du terrain et six en cédaient.

Avec une avancée de 3,9%, Sika se refaisait de la perte de près de 4% essuyée la veille dans le sillage de la publication de ses chiffres de vente 2018 et d'une grosse acquisition en France. Credit Suisse a relevé son objectif de cours pour le titre.

Logitech (+3,7%), Vifor, Lonza et Temenos (+3,3% chacun) bondissaient également de plus de 3%. Barclays a abaissé son objectif de cours pour le dernier nommé.

A l'autre extrémité du tableau, AMS (-1,8%) tenait toujours la lanterne rouge. Credit Suisse a dégradé sa recommandation et conseille désormais de se défaire du titre. En raison de l'essoufflement de la demande pour l'iPhone, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel jusqu'à 2020.

Julius Bär (-0,5%) a vu son objectif de cours sérieusement raboté par UBS. L'analyste pointe du doigt une performance décevante au 4e trimestre. La baisse de l'activité et de la masse sous gestion pourrait également affecter l'exercice 2019.

Les deux autres bancaires UBS (+0,1%) et Credit Suisse (+0,9%) étaient du bon côté de la barre.

Zurich Insurance (+0,5%) a vu sa recommandation et son objectif de cours relevés par Société Générale, qui est désormais neutre sur le titre (hold). Barclays a raboté son objectif de cours pour Swiss Re (+0,02%).

Parmi les poids lourds, Novartis (+0,4%) se maintenait dans le vert, alors que Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,4%) pesaient sur l'indice.

Sur le marché élargi, le motoriste autrichien KTM (+5,0%) a annoncé de nouvelles ventes record en 2018, pour le sixième exercice d'affilée.

L'action au porteur Kudelski s'envolait de 11,7% après l'annonce d'un contrat décroché par sa filiale Nagra auprès du géant espagnol des télécoms Telefónica.

Orascom Development Holding (+1,3%) envisage de racheter pour 3,2 millions de francs suisses à son président Samih Sawiris 1% plus une action d'Andermatt Swiss Alps (ASA), afin d'en prendre le contrôle d'ici fin 2020.

Zürich Flughafen (+0,7%) a vu sa recommandation relevée par Barclays, qui préconise désormais l'achat de l'action (overweight). Les analystes anticipent des recettes et des bénéfices supplémentaires liés au projet "The Circle" à compter du deuxième semestre 2020.

buc/jh