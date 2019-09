Bourse Zurich: le SMI un peu au-dessus des 10'000 points, prudence avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas poursuivi sur la lancée positive de la veille et a terminé dans le rouge mardi. Le SMI, qui avait rechuté sous la barre des 10'000 points à l'ouverture de Wall Street, s'est toutefois repris et a terminé au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, les investisseurs restant sur la réserve avant les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.

"Les actions se replient après la performance mitigée de lundi, qui est intervenue dans le sillage d'un récent rebond ayant permis aux indices de remonter tout près de leur record", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

"Les inquiétudes liées au commerce restent contenues en attendant la reprise des négociations entre les Etats-Unis et la Chine le mois prochain tandis que les incertitudes géopolitiques semblent aussi restées relativement modérées", ont-ils aussi relevé.

A l'approche de la rencontre de la BCE, "une certaine nervosité s'est emparée des investisseurs alors que des analystes semblent moins certains de l'ampleur des mesures qui pourraient être prises", a estimé Karl Haeling de LBBW. "Le plus grand risque à court terme pour les marchés est la possibilité que les banques centrales ne soient pas aussi accommodantes que ce à quoi ils s'attendent", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en recul de 0,39% à 10'020,48 points, avec un plus bas à 9956,11 et un plus haut à 10'031,50. Le SLI a cédé 0,31% à 1535,46 points et le SPI 0,62% à 12'164,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, perdants et gagnants s'équilibrent.

Lonza (-5,3%) a terminé lanterne rouge, suivi par Temenos (-4,4%) et Partners Group (-3,9%).

La volatilité sur les marchés financiers a contrecarré les plans de Partners Group au premier semestre. Le gestionnaire d'actifs n'a pas pu réaliser les désinvestissements prévus, avec un impact sur les recettes de performance. La rentabilité a en outre été écornée par l'actuelle campagne de recrutement.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,6%) a fortement pesé sur l'indice, subissant des prises de bénéfices. La veille, un analyste avait souligné que la valorisation du titre était élevée, avec un gain de quelque 40% depuis le début de l'année.

Novartis (-1,4%) prévoit de réaliser pas moins de 34 interventions sur son portefeuille de traitements contre la sclérose en plaques lors du prochain congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche contre cette maladie.

Roche (-0,3%) pourrait avoir mis le doigt sur un biomarqueur susceptible de contribuer à prédire l'évolution de la sclérose en plaques, dans le cadre de ses programmes cliniques sur l'Ocrevus (ocrelizumab).

Richemont (-1,1%) a annoncé le départ fin octobre de son directeur des Maisons de mode et d'accessoires Eric Vallat "pour des raisons personnelles". Swatch (-0,9%) a aussi reculé.

A l'autre extrémité du tableau, UBS (+3,0%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Adecco (+2,4%) et Credit suisse (+2,3%). Julius Bär (+2,2%) a pris la médaille en chocolat.

Le numéro un bancaire helvétique a vu sa recommandation relevée par Kepler Cheuvreux, qui préconise désormais l'achat du titre. Il est possible que la banque ajuste à la baisse ses objectifs pour 2019, à l'occasion des résultats du troisième trimestre, a commenté l'analyste, mais cela est déjà pris en compte dans les attentes de consensus.

Sur le marché élargi, le groupe bancaire Valiant (-0,9%) souhaite se développer en investissant 50 millions de francs suisses dans les cinq prochaines années pour ouvrir des succursales, engager du personnel, développer le numérique et élargir son offre.

Le gestionnaire de fonds luxembourgeois Axxion a exigé le départ du président de Sunrise (+2,3%) Peter Kurer lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de l'opérateur. Reuters a par ailleurs annoncé qu'un activiste allemand, Investor Active Ownership Capital (AOC) a pris une participation dans Sunrise et qu'il faut s'attendre à ce qu'il se montre critique à l'égard du projet de rachat d'UPC.

rp/lk