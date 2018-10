Bourse Zurich: le SMI vire au rouge, Givaudan sous les projecteurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait viré au rouge mardi à l'approche de la mi-journée, après avoir cherché une direction en début de séance. En Suisse, Givaudan a présenté ses résultats sur neuf mois.

"Les investisseurs suivront de très près la réouverture du marché obligataire américain après un long week-end de trois jours et les nouveaux commentaires concernant le budget italien qui pourraient (à nouveau) impacter le secteur bancaire", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities.

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2018 et 2019, pointant du doigt la guerre commerciale qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que les risques entourant la crise des devises de certains pays émergents.

Pour la Suisse, l'institut a revu ses prévisions à la hausse, tablant sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,0%, après 2,3% lors du dernier pointage en avril.

Au niveau macroéconomique également, le Japon a vu son excédent courant reculer en août, sous l'effet d'importations gonflées par la hausse des cours du pétrole. A l'inverse, l'Allemagne a profité d'un excédent commercial en progression, en raison de la forte baisse des importations sur un mois.

A 10h55, le SMI lâchait 0,15% à 8950,16 points, tandis que le SLI perdait 0,10% à 1438,42 points et le SPI 0,16% à 10'575,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 évoluaient dans le vert, 14 dans le rouge et une (Geberit) faisait du surplace.

Givaudan (-1,1%) figurait parmi les grands perdants, aux côtés de Vifor (-2,3%) et Temenos (-2,1%). Le spécialistes des arômes et parfums a publié une solide performance lors des neufs premiers mois de l'année, dépassant les prévisions des analystes. Certains d'entre eux craignent toutefois que le quatrième trimestre ne soit plus difficile.

Kühne+Nagel (+1,8%) prenait la tête du podium provisoire. Le logisticien a vu sa recommandation relevée à "outperform" par la Banque royale du Canada. L'analyste a mis l'accent sur la valorisation modérée et le rendement attractif du dividende.

Les autres grands gagnants étaient le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry (+1,2%) et le cimentier LafargeHolcim (+1,0%).

Roche (-0,5%) a annoncé la publication de nouvelles données dans le cadre du prochain Congrès annuel de la Société européenne d'oncologie.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,3%) et Novartis (-0,5%) pesaient également sur l'indice. Le groupe veveysan a vendu une usine spécialisée dans les produits laitiers réfrigérés en Malaisie, afin de concentrer ses activités sur un seul site. Le produit de la vente s'élève 37 millions de francs suisses.

Le chimiste Clariant (+0,5%) devrait débourser entre un et deux milliards de francs suisses pour obtenir la majorité dans la coentreprise avec son principal actionnaire, le saoudien Sabic. Le directeur général Hariolf Kottmann entend financer l'opération par la vente d'unités d'affaires en manque de dynamisme.

