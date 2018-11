Bourse Zurich: le SMI vire au rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait dans le rouge mercredi en fin de matinée. Son indice phare SMI avait pourtant entamé la séance sur une note positive, porté par un espoir prudent d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines à l'occasion du sommet du G20, et malgré une nouvelle salve de critiques de Donald Trump contre la Réserve fédérale (Fed).

Washington continue de souffler le chaud et le froid "avec d'un côté Donald Trump qui s'est dit ouvert à la conclusion d'un accord commercial avec la Chine et d'un autre (son) conseiller économique Larry Kudlow, qui a affirmé que la Maison blanche avait été déçue par les réponses de la Chine jusqu'à présent", résument les analystes de Mirabaud Securities.

Dans la soirée de mardi, l'inconstant président étasunien s'est fendu d'une nouvelle volée de critiques à l'endroit de la Fed et de son président Jérôme Powell, estimant que la banque centrale est "complètement à côté de la plaque avec ce qu'elle est en train de faire", en référence au resserrement de sa politique monétaire.

L'institut d'émission s'évertue de son côté à expliquer que pour l'heure, le niveau de son loyer de l'argent continue d'encourager la croissance et qu'il va devoir augmenter "graduellement" ses taux pour éviter une surchauffe.

Au chapitre macroéconomique, la croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro aux particuliers et aux entreprises non financières de la région a légèrement décéléré en octobre, à 3,3%, après 3,4% en septembre.

L'Allemagne a vu le moral élevé de ses consommateurs se dégrader en décembre, plombé par la perspective d'un ralentissement économique.

En France, les permis de construire de logements, en forte baisse depuis le début de l'année, ont nettement ralenti leur recul entre août et octobre, au même titre que les mises en chantier.

En Suisse, les recettes de la construction se sont contractées de 2,7% sur un an au cours des neuf premiers mois de l'année, et les entrées de commandes ont diminué de 4%.

A 10h40, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,10% à 8926,39 points, avec un plus haut à 9947,85 et un plus bas à 8880,93 points. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,08% à 1378,57 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,11% à 10'404,87 points. Parmi les 30 principales cotations, 13 étaient dans le rouge et 17 dans le vert.

Lafargeholcim (-0,6%) tient ce mercredi son Capital Markets Day à Birmingham. Le numéro un mondial du ciment a confirmé ses objectifs et entend dans le cadre de sa "stratégie 2022" accélérer son désendettement.

Nestlé (-0,5%) se serait fait souffler la première place par Unilever dans la course à l'acquisition des activités alimentaires de GlaxoSmithKline (GSK) en Inde. A en croire le Financial Times, le géant néerlandais et la multinationale britannique ont entamé des négociations exclusives pour le rachat de cette division évaluée à 4,2 milliards de dollars.

Roche (+0,5%) a annoncé mardi soir le rachat, via sa filiale américaine Genentech, de l'entreprise biotechnologique Jecure Therapeutics, spécialisée dans les maladies inflammatoires graves. Le montant de la transaction n'a pas dévoilé. Son concurrent Novartis (-0,2%) était passé sous la ligne de flottaison.

Credit Suisse (+0,3%) concrétise ses plans d'après Brexit en Europe. Selon l'agence Bloomberg, qui cite mardi soir une source interne, la banque aux deux voiles aurait choisi Madrid pour y installer sa plateforme de trading.

UBS (-0,8%) aurait souhaité trouver un accord transactionnel avec le parquet national financier dans le cadre du différend fiscal où sont mises en cause sa maison mère et sa filiale française, a déclaré mercredi dans le Temps le président de cette dernière.

Julius Bär (-1,1%) tenait la lanterne rouge. Des rumeurs relayées par la presse prêtent au troisième mousquetaire bancaire l'intention de se défaire de certaines activités en Amérique latine.

Sur le marché élargi, Arbonia (-0,3%) a annoncé la délocalisation d'un site belge vers l'Allemagne et les Pays-Bas, avec à la clé la suppression possible de 80 emplois.

Le spécialiste des solutions de cybersécurité Wisekey (+1,7%) anticipe 7 millions de francs suisses de revenus dans les voitures connectées en 2018.

Flughafen Zürich (+0,4%) a vu sa recommandation relevée à "outperform" par Main First, qui a dans la foulée sabré son objectif de cours après la récente chute de cours.

buc/jh