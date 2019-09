Bourse Zurich: le calme après et avant la tempête

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est ouverte proche de l'équilibre mardi, après le choc sur les cours du pétrole la veille et dans l'attente de la réunion de la Fed mercredi et de l'évaluation monétaire de la BNS jeudi. Les marchés semblaient retenir leur souffle.

La situation paraissait en voie de stabilisation, au lendemain de l'envolée des cours du pétrole après l'attaque contre des infrastructures pétrolières saoudiennes durant le week-end, qui a fait chuter les Bourses lundi. Le SMI avait clos la séance en baisse de 0,78%, à 9969,19 points,

"Les investisseurs craignent un choc pétrolier qui pourrait potentiellement impacter l'économie mondiale au même titre qu'une escalade des tensions commerciales", note mardi John Plassard, de Mirabaud.

Le Dow Jones a ainsi mis fin lundi à huit séances de hausses consécutives lundi, mais le Nikkei, durant la nuit, a évolué quasiment à l'équilibre.

La macroéconomie retenait toute l'attention. Outre les décisions et prises de positions très attendues de la Fed - qui devrait abaisser de 0,25% son taux directeur mercredi - et de la BNS le lendemain, le Brexit occupe toujours les esprits. La Cour suprême du Royaume-Uni examine à partir de ce mardi le bien-fondé de la suspension controversée du Parlement, voulue par le Premier ministre Boris Johnson et vivement critiquée par ses opposants comme une manoeuvre visant à imposer un Brexit sans accord.

L'économie européenne est fragile. Le Secrétariat à l'économie (Seco) a abaissé mardi ses prévisions de croissance de la Suisse pour 2019 à 0,8%, contre 1,2% auparavant. Pour 2020, elles restent inchangées, à 1,7%.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) s'étiolait de 0,09% à 9962,04 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,20% à 1532,52 points. Le Swiss Performance Index (SPI) était quasi à l'équilibre (-0,04%), à 12'067,96 points.

Les valeurs vedettes étaient portées par les poids lourds Roche (+0,7%), Nestlé (+0,3%) et Novartis (+,0,3%). Alcon était la valeur la plus recherchée parmi le "top 30" (+0,5%), juste derrière Roche. Alcon avait annoncé avant l'ouverture le lancement d'emprunts pour 2 milliards de dollars.

Plus des trois quarts des valeurs étaient dans le rouge, en particulier les assurances et les financières (-0,9% pour Zurich Insurance, - 1,0% pour UBS, - 1,1% pour Julius Bär, à 1,0% pour Credit Suisse et -0,8% pour Swiss Re).

AMS, qui avait chuté la veille après ses nouvelles annonces sur sa tentative de rachat d'Osram, se stabilisait (-0,2%).

Sur le marché élargi du SPI, les mouvements étaient dans l'ensemble peu importants. Cembra Money Bank s'appréciait de 1,39% après les rumeurs d'une hausse de la recommandation de la part d'une banque, selon un courtier.

Crealogix (non traité) ne proposera pas de dividende à ses actionnaires au titre de l'exercice 2018/19.

