Bourse Zurich: le indices ont joué au yo-yo entre le rouge et le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé mardi une séance en dents de scie sur une note négative. Le SMI a évolué dans une fourchette de plus d'une centaine de points. Dans un ultime sursaut, il a fini de peu sous la barre des 10'700 points.

A New York, Wall Street hésitait en matinée après avoir nettement reculé la veille. Les investisseurs surveillaient le déroulement de la double élection sénatoriale dans l'Etat de Géorgie (sud), un suffrage-clé "qui déterminera l'orientation du Congrès", ont rappelé les analystes de Wells Fargo. Si les deux candidats démocrates gagnent ces sièges dans cet Etat du Sud d'habitude conservateur, cela permettra au parti de Joe Biden de contrôler la Chambre des représentants et le Sénat.

D'un côté, cette hypothèse d'une victoire démocrate fait craindre aux investisseurs "davantage d'impôts et de régulations", ont relevé les analystes de Wells Fargo. De l'autre, les marchés pensent qu'il sera "plus facile d'obtenir une nouvelle relance budgétaire pour aider l'économie", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a terminé en recul de 0,41% à 10'694,09 points, avec un plus bas à 10'671,28 points et un plus haut à 10'793,60 points. Le SLI a cédé 0,23% à 1687,61 points et le SPI 0,42% à 13'320,60 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Le podium du jour se compose de Temenos et AMS (chacun +2,3%), Lonza (+1,7%) et Credit Suisse (+1,2%). Le développeur de logiciels bancaires genevois a signé un contrat avec l'établissement égyptien Arab Investment Bank, auquel il va fournir ses solutions Infinity et Payments. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

UBS (+1,1%) a pris la médaille en chocolat. Elle va rembourser le 12 février la totalité d'un emprunt subordonné tier 2 d'un montant de 2 milliards d'euros, dont l'échéance était fixée à 2026. La banque aux trois clés fait ainsi usage de la première date optionnelle de remboursement. L'emprunt avait été émis le 13 février 2014.

Julius Bär (+0,1%) a grignoté un peu de terrain.

Dans le wagon de queue, Givaudan et la porteur Swatch (chacun -1,4%) tiennent la lanterne rouge, derrière Clariant et Richemont (chacun -1,3%) et le bon de jouissance Roche, le bon Schindler et Partners Group (chacun -1,2%)

Société Générale a relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch et confirmé "hold" et fait de même pour Richemont.

Le tiragolumab de Roche a obtenu de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut de percée thérapeutique en combinaison avec le Tecentriq pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à PD-L1 élevé.

Nestlé (-0,8%) et Novartis (-0,5%) ont aussi fléchi.

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Arbonia (+4,2%) va céder ses activités dans les fenêtres à un groupe danois. Les activités désinvesties représentent un quart des recettes du groupe. Le produit net de l'opération devrait se monter à 350 millions de francs suisses et représenter un bénéfice comptable de 100 millions environ, dont une partie devrait être rétrocédée aux actionnaires.

Le groupe de construction Implenia (+4,2%) a décroché avec un consortium un contrat de 500 millions d'euros en Allemagne. Il touchera un gros tiers de cette enveloppe. Le contrat porte sur la construction d'un tunnel antibruit sur l'autoroute A7 à Hambourg. Les travaux démarreront en avril prochain et dureront 8 ans.

L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (+0,3%) s'est assuré les services de Hainan Development pour développer de nouvelles surfaces de vente dans la province chinoise. Une première boutique sera ouverte avant le Festival du printemps chinois.

Jungfraubahn (-2,4%) a vu la fréquentation chuter de 65% l'an dernier à cause de la pandémie. Le groupe bernois a dû fermer ses installations durant 83 jours et la présence des touristes suisses n'a pas permis de compenser l'absence des clients asiatiques notamment.

Veraison est passé sous la barre des 3% de participation dans le boulanger industriel Aryzta (-1,8%) qui avait annoncé lundi soir la cession du reste de sa participation dans Picard pour 24 million d'euros.

rp/al