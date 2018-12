Bourse Zurich: le marché continue sur la lancée négative de vendredi

Zurich (awp) - Poursuivant sur la lancée négative de vendredi, la Bourse suisse a encore nettement reculé lundi. Les nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques ont plombé l'ambiance. Le SMI est repassé sous les 8600 points avant de remonter un peu pour terminer au-dessus. A Zurich, ABB a retenu l'attention après l'annonce de la cession de sa division Power Grids à Hitachi.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée mais réduisait ses pertes initiales, à l'orée d'une semaine qui sera dominée par une réunion de la Réserve fédérale (Fed), à l'issue de laquelle une hausse des taux est attendue malgré la farouche opposition du président Donald Trump.

Signe de l'incertitude et de la volatilité qui dominent en cette fin d'année, les trois principaux indices de Wall Street s'inscrivent désormais en recul sur l'ensemble de l'année après avoir connu des sommets historiques quelques mois plus tôt.

Le SMI a fini en recul de 1,27% à 8602,61 points, avec un plus bas à 8591,65 et un plus haut à 8703,77 points. Le SLI a cédé 1,48% à 1319,86 points et le SPI 1,35% à 10'038,49 points. Sur les 30 valeurs vedettes, AMS (+2,7%) est le seul gagnant.

A part AMS, Swisscom (-0,02%) a le mieux résisté.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,7%) a bien résisté. Nestlé (-1,2%) et Novartis (-1,4%) ont reculé plus nettement. Roche a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé le statut d'examen prioritaire ("Prime designation") pour Risdiplam, un médicament contre l'atrophie musculaire spinale (SMA). Nestlé a annoncé la suppression de 380 emplois en Allemagne.

ABB a terminé en recul de 1,8%. Le géant helvético-suédois va vendre sa division d'équipements pour réseaux électriques (Power Grids) au japonais Hitachi. Ajustée de différents coûts, la transaction devrait générer un produit net de 7,6 à 7,8 milliards de dollars. Le groupe a aussi revu à la hausse ses objectifs à moyen terme.

Les plus gros perdants du jour sont Vifor (-5,8%), Temenos (-5,4%) et Clariant (-4,3%) UBS a réduit l'objectif de cours de Vifor et confirmé "sell". Les attentes du consensus pour le médicament Veltassa demeurent trop élevées, malgré la récente révision, a notamment estimé l'analyste.

Les bancaires Julius Bär (-1,8%), UBS (-1,4%) et Credit Suisse (-1,1%) ont nettement fléchi aussi.

Swiss Re (-1,0%), qui confirme vouloir introduire en bourse ReAssure en 2019, a nommé Mark Hodges comme directeur général de cette filiale britannique spécialisée dans les polices d'assurance-vie fermées. Il sera en charge de la préparation de l'IPO et du futur développement de la société.

Zurich Insurance (-2,1%) transfère un portefeuille d'assurances professionnelles au britannique Catalina. L'impact devrait être légèrement négatif au dernier trimestre 2018 mais positif pour les fonds propres dès le premier trimestre 2019.

Le chimiste du bâtiment Sika (-2,5%) a ouvert une nouvelle usine à Palin au Guatemala, renforçant sa présence en Amérique latine.

Morgan Stanley a réduit la recommandation pour Swatch (-2,6%) à "underweight" de "equal weight" et celle de Richemont (-1,5%) à "equal weight" de "overweight". Les objectifs de cours ont été rabotés à chaque fois. Selon les analystes, des carences dans la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une nette hausse des stocks. Ces problèmes se sont déjà en partie reflétés dans l'évolution des cours de Richemont et Swatch au cours du deuxième semestre. Mais le marché continue à sous-estimer la pression sur les affaires sur le moyen terme.

Sur le marché élargi, l'assureur Bâloise (-1,6%) a créé une nouvelle division prénommée Group IT. Dès le 1er février, elle sera dirigée par Alexander Bockelmann, en tant que directeur de la technologie (CTO).

Dans le camp des gagnants, Kepler Cheuvreux a repris la couverture d'Autoneum (+4,2%) à "reduce" et objectif 127 francs suisses. L'analyste a relevé que le cours de l'action est plombé actuellement par les problèmes rencontrés aux Etats-Unis. Difficile de prédire quand et comment les affaires outre-Atlantique pourront revenir à l'équilibre.

GAM (+1,4%) a vu son objectif de cours abaissé par Vontobel qui a confirmé "hold". Selon l'analyste, GAM est dans une situation extrêmement difficile en raison des conditions de marché et de ses gros problèmes liés à liquidation de ses fonds ARBF (stratégie obligataire "absolute return"). Les récentes mesures de réductions de coûts à hauteur de 40 millions de francs suisses ne devraient pas suffire pour rétablir une rentabilité acceptable ou retrouver le niveau précédent, a-t-il estimé.

