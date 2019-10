Bourse Zurich: le marché entame la semaine du bon pied, le SMI passe les 9900

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied et a terminé dans le vert lundi. Le SMI est repassé au-dessus de la barre des 9900 points et a fini proche de son plus haut du jour. Le front des nouvelles d'entreprises et macroéconomiques est resté calme.

A New York, après une ouverture négative, Wall Street évoluait proche de l'équilibre. La prudence restait cependant de mise pour les investisseurs avant les nouvelles négociations commerciales sino-américaines, agendées à jeudi.

"Le marché est soi-disant +nerveux+ à l'approche des discussions commerciales qui doivent se tenir cette semaine à Washington, notamment car des informations de presse suggèrent que la Chine a peut-être l'intention de ne pas négocier l'accord global que le président Donald Trump souhaite", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Mais, a-t-il ajouté, "tout ce qu'on peut vraiment dire pour l'instant sur les intentions de la Chine, ou des Etats-Unis d'ailleurs, est qu'il faut attendre ce que les responsables diront". "Actuellement tout n'est que rumeur", a-t-il conclu, en prédisant des échanges en dents de scie dans les prochains jours.

Sur le front des maigres nouvelles économiques, les commandes à l'industrie en Allemagne ont reculé de 0,6% en août après un plongeon de 2,1% en juillet dans un contexte économique morose. Cet indicateur, qui donne un avant-goût de l'activité manufacturière, fait pire qu'attendu par le consensus de Factset (+0,6%).

Le SMI a terminé en hausse de 0,88% à 9914,06 points, avec un plus haut à 9931,13 et un plus bas à 9829,20. Le SLI a gagné 0,88% à 1508,79 points et le SPI 0,88% à 12'075,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seule AMS(-0,9%) a reculé. ABB a fini stable et les 28 autres titres ont progressé.

Le podium du jour se compose de Vifor (+5,0%), Sika (+3,6%) et Zurich (+1,3%).

Les poids lourds Roche, Nestlé et Novartis (tous +0,9%) ont réalisé un beau tir groupé dans le haut du tableau.

Novartis a revendiqué durant le week-end une efficacité du Zolgensma chez les enfants de deux à cinq ans. Déjà homologué pour les bambins jusqu'à 24 mois, ce traitement constitue le plus onéreux de la palette proposée par la multinationale rhénane.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,7%), UBS (+0,4%) et Julius Bär (+0,3%) ont terminé dans le gros du peloton.

Seul perdant du jour, le producteur autrichien de semi-conducteurs a certes récolté une majorité des titres du spécialiste allemand de l'éclairage Osram, mais sans parvenir au seuil fixé de 62,5% pour le succès de l'opération. Il continue à vouloir s'emparer de l'entreprise allemande.

Sur le marché élargi, le constructeur de compteurs Landis+Gyr (+3,6%) a profité d'un relèvement d'objectif par JPMorgan, qui a confirmé "neutral". L'analyste s'attend à une performance solide au 1er semestre 2019/20. Les entrées de commandes tournent à plein régime, mais, au niveau actuel, le potentiel de hausse est limité.

Le boulanger industriel Aryzta (-2,7%) doit présenter mardi sa performance sur l'exercice décalé 2019/20. Les observateurs surveilleront surtout les perspectives du groupe pour le nouvel exercice et les résultats du programme de réduction des coûts.

La fondation genevoise Ethos est en faveur de la reprise du câblo-opérateur UPC Suisse par Sunrise (-0,6%). Elle recommande aux actionnaires d'approuver l'augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses et s'oppose à la proposition d'un actionnaire de ne pas reconduire le président du conseil d'administration Peter Kurer. L'assemblée générale extraordinaire se prononcera le 23 octobre prochain.

