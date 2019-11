Bourse Zurich: le marché entame la semaine sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note peu changée. Dans un premier temps, le SMI a passé une bonne partie de la matinée dans le vert, avant de passer au rouge et de se mettre à évoluer un peu sous la barre des 10'300 points. Il a fini juste au-dessus de ce niveau.

A New York, à Wall Street reprenait son souffle après les nouveaux records de fin de semaine écoulée et alors que la journée était semi-fériée aux Etats-Unis (Veterans Day).

Dans cet environnement aux échanges limités, les investisseurs attendaient surtout une série d'indicateurs publiés plus tard dans la semaine, sur l'inflation mercredi et les ventes au détail vendredi notamment.

L'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant des commissions parlementaires mercredi et jeudi sera aussi surveillée de près pour toute information complémentaire sur les perspectives à court terme de la politique monétaire américaine.

Le SMI a terminé en recul de 0,03% à 10'305,27 points, avec un plus bas à 10'275,96 et un plus haut à 10'335,78. Le SLI a cédé 0,15% à 1585,00 points et le SPI gagné 0,04% à 12'455,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Partners Group (+1,6%) a terminé en tête du petit peloton des gagnants, devant Temenos (+0,9%) et Novartis (+0,7%). Nestlé (+0,2%) a aussi soutenu l'indice, alors que Roche a perdu 0,1%.

Novartis a revendiqué des données positives pour le tropifexor dans le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). Sa filiale Sandoz va par ailleurs racheter les activités japonaises de son concurrent sud-africain Aspen Pharmacare.

Roche a présenté coup sur coup de nouvelles données d'études positives pour deux produits candidats: lundi pour le risdiplam dans le traitement de l'atrophie musculaire spinale (AMS) et dimanche pour le Gazyva dans le traitement de la néphropathie lupique (NL).

Les valeurs du luxe Richemont (-2,3%, lanterne rouge) et Swatch (-1,3%) ont été chahutées après les nouveaux troubles à Hong Kong. Vifor (-1,6%) complète le trio des plus gros perdants.

Richemont a aussi vu son objectif de cours raboté coup sur coup par Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan, Vontobel et Bryan Garnier après ses résultats semestriels en demi-teinte dévoilés vendredi et en raison des troubles politiques à Hong Kong. Les recommandations oscillent entre "underperform" et "buy".

Aux bancaires, UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,2%) ont perdu du terrain.

La banque aux deux voiles a nommé de nouveaux responsables pour sa division Investment Banking & Capital Markets (IBCM). David Miller occupe désormais le poste de directeur général de cette unité, précédemment dirigée par James Amine. Eric Varvel a quant à lui été nommé président d'IBCM, en plus de ses fonctions de directeur général de la division Gestion d'actifs et président et directeur général de la filiale américaine Credit Suisse Holdings (USA). En sa qualité de président d'IBCM, il remplace Harold Bogle.

La banque aux trois clé a écopé d'une nouvelle amende de la part du gendarme hongkongais des marchés financiers. Le montant de la facture est de quelque 50,8 millions de francs suisses, a annoncé le régulateur SFC. Le numéro un bancaire helvétique devra en plus rembourser 25,4 millions à ses clients. UBS a déjà constitué des provisions afin de faire face à ces dépenses totalisant plus de 75 millions.

Julius Bär (+0,1%) a grignoté un peu de terrain.

Sur le marché élargi, Idorsia (+1,4%) a fait état de données "encourageantes" pour le médicament en développement cenerimod contre le lupus érythémateux systémique.

GAM (-1,5%) a souffert d'une annonce de participation de la Bourse suisse qui a fait état d'un passage sous le seuil de 3% de participation de SFM UK, véhicule d'investissement du milliardaire américain George Soros.

Le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (HSC, inchangé) a fait ses premiers pas à la Bourse suisse. Annoncée en octobre, la cotation est censée offrir aux investisseur le double avantage d'une plus grande liquidité et d'une meilleure visibilité de leurs parts.

rp/ck