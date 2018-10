Bourse Zurich: le marché limite un peu ses pertes sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative mardi, tout en effaçant une partie de ses pertes en fin de séance. Après la signature dimanche d'un nouvel accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, ayant apporté un soutien aux Bourses lundi, les inquiétudes concernant le budget italien ont refait surface et ont notamment pesé sur les valeurs bancaires.

A New York, Wall Street évoluait près de l'équilibre en début de séance. Après l'accord sur le nouvel Aléna, les investisseurs tournaient leur attention sur les tensions commerciales avec la Chine ainsi que sur la situation en Italie.

Le compromis obtenu sur un nouvel accord en Amérique du nord a rasséréné des investisseurs, satisfaits de voir s'éloigner les incertitudes liées à une montée des tensions commerciales entre les trois pays. Mais "les relations entre les Etats-Unis et la Chine restent une source de malaise" sur les marchés, ont estimé les analystes de Charles Schwab.

A cela s'ajoutent "la persistance des incertitudes autour du budget italien et du Brexit au Royaume-Uni" et "les indicateurs plus faibles que prévu sur l'activité manufacturière en Chine, au Japon, dans la zone euro et aux Etats-Unis", ont-ils ajouté.

Le SMI a fini en repli de 0,44% à 9087,32 points, avec un plus bas à 9050,50 et un plus haut à 9090,46. Le SLI a perdu 0,70% à 1478,65 points et le SPI 0,40% à 10'808,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé, cinq avancé et Julius Bär a fini inchangée.

AMS (+2,1%) vient en tête des gagnants, devant Sonova (+0,7%) et LafargeHolcim (+0,4%).

Les poids lourds Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,1%) ont soutenu l'indice. Le géant alimentaire veveysan a profité d'une recommandation d'achat avec relèvement d'objectif de cours par le courtier Jefferies. Les remous autour des activités dermatologiques semblent indiquer que le directeur général Mark Schneider a sérieusement pris les choses en main, selon l'analyste qui juge par le géant de Vevey dispose d'un potentiel de surprise non négligeable, y compris en matière de remaniements de portefeuille.

Roche a conclu un accord de licence avec la société américaine Go Therapeutics, qui applique de nouvelles avancées des glycoprotéines au développement de traitements anticancéreux à base d'anticorps. Novartis (-0,1%) a limité la casse sur la fin.

Deutsche Bank a réduit l'objectif de cours d'AMS et a confirmé "buy". L'étroite relation d'AMS avec Apple tient une place prépondérante dans la modélisation modélisation de l'analyste qui pense que l'entreprise autrichienne se rapproche de ses objectifs pour 2019, malgré certains risques.

Les trois plus gros perdants sont Swatch (-2,8%), Schindler (-2,0%) et Richemont (-1,9%). RBC a réduit l'objectif de cours de la porteur Swatch. L'analyste a relevé que l'appétit des investisseurs pour les valeurs du luxe a faibli au cours de l'été mais juge surfaites les craintes d'un atterrissage brutal de l'économie chinoise, le principal marché du propriétaire notamment d'Omega. Swatch a entraîné Richemont dans son sillage.

Les actions des deux grandes banques ont souffert dans le contexte de la crise budgétaire italienne: Credit Suisse a abandonné 1,8% et UBS 1,4%. Parmi les autres financières, Swiss Life a cédé 1,3% et Zurich 1,0%.

Dufry, qui avait déjà souffert la veille, a encore perdu 1,4% après que Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours tout en maintenant "buy". L'analyste s'attend à ce que l'exploitant de boutiques hors-taxes soit handicapé par l'évolution des monnaies des pays émergents, en Amérique latine surtout.

Exane BNP a repris la couverture des actions Clariant (-0,4%) et Givaudan (-0,2%) avec à chaque fois recommandation "neutral". Clariant a réalisé une des meilleures performances du secteur ces deux dernières semaines. Givaudan doit maintenant tirer le fruit de l'intégration de Naturex.

Sur le marché élargi, Meier Tobler (-4,9%) a vu son principal actionnaire, le britannique Ferguson qui détient près de 40% de son capital, procéder à un correctif de valeur de 122 millions de dollars.

Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de Georg Fischer (-0,9%) et a confirmé "buy". L'analyste anticipe toujours une poursuite de la croissance et de la marge Ebit en 2019. Les perspectives de tassement sur le marché automobile en revanche constituent un gros nuages pour le sous-traitant schaffhousois.

rp/lk