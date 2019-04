Bourse Zurich: le marché sans direction claire, après une reprise hésitante

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait sur la direction à prendre mardi. Après une ouverture en léger repli au retour du long férié pascal, son indice phare SMI a fait une brève incursion en territoire positif visant la barre des 9600 points, avant de glisser à nouveau dans le rouge.

L'attention des investisseurs est surtout centrée cette semaine sur les publications des comptes trimestriels des entreprises. Selon le cabinet FactSet, la communauté financière table sur un repli de 3,8% en moyenne du bénéfice par action des entreprises du S&P 500, dont un tiers doivent dévoiler leur performance ces prochains jours.

"Pour l'instant, les résultats dévoilés sont mitigés, juste un peu mieux qu'attendu", selon un analyste de Spartan Capital. "Mais on aura vraiment une meilleure appréciation à la fin de la semaine", avec notamment les chiffres de Facebook, Microsoft et Amazon.

"Cette semaine, ce sont surtout les bilans trimestriels des sociétés américaines qui devraient orienter les marchés actions", renchérit un stratégiste d'AxiTrader.

En Suisse, les "blue chips" Credit Suisse et Novartis présenteront leurs chiffres trimestriels mercredi. UBS et Kühne+Nagel lèveront le voile sur leur copie jeudi, et Schindler vendredi.

Sur le coup de 10h35, le Swiss Market Index (SMI) était quasiment stable (-0,01%) à 9570,05 points, après avoir marqué une pointe juste en dessous de 9580 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,15% à 1504,95 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,22% à 11'505,01 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, 14 gagnaient du terrain et 16 en cédaient.

Avec une avancée de près de 2,9%, Lonza continuait la course en tête, après avoir déjà pris plus de 2% lors de la dernière séance (jeudi). Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique avait alors fait état d'un départ "solide" cette année et confirmé ses objectifs. JPMorgan et CFRA ont relevé leurs objectifs de cours et confirmé leurs recommandations d'achat respectives.

La deuxième place revenait à Vifor (+1,9%), alors que Roche et Givaudan (+1,1% chacun) se disputaient la troisième marche du podium. Le colosse bâlois a annoncé le lancement d'un nouveau test de diagnostic des cancers du sein et de l'estomac, censé permettre un traitement plus efficace de ces pathologies particulièrement agressives.

Quant à son concurrent Novartis (+0,2%), la biotech américaine Poseida a indiqué lundi la participation du géant rhénan à une ronde de financement à hauteur de 75 millions de francs suisses.

Le troisième poids lourd de la cote Nestlé (+0,6%) soutenait l'indice. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours d'un franc et confirmé la recommandation d'achat du titre.

SGS (-0,2%) a créé une coentreprise avec Allion Labs, une société basée à Taïwan, spécialisée dans l'internet des objets (IoT). Baptisée SGS-Allion Automotive Communications, celle-ci fournira ses services pour les chaînes d'approvisionnement de l'internet des véhicules.

En queue de peloton, Adecco (-4,2% ou 2,50 francs suisses) et Swiss Re (-4,5% ou 4,67 francs suisses) étaient traités hors dividende de respectivement 2,50 et 5,60 francs suisses.

Sur le marché élargi, Aevis Victoria (+0,3%) a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 10% au premier trimestre. Le segment médical a porté la performance, alors que les recettes sont restées stables dans le domaine hôtelier.

Stadler Rail (+0,6%) a remporté son premier contrat pour des trains à unités multiples au Canada. Il s'agit de sept rames Flirt qui seront livrées à la ville d'Ottawa, pour un montant d'environ 80 millions de francs suisses.

Le facilitateur de distribution DKSH (-0,2%) a vu sa recommandation relevée par la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui invite désormais à "pondérer au marché".

