Bourse Zurich: le marché termine sur une note légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative jeudi, le SMI finissant de peu sous son plus haut du jour. Sur le marché élargi, les investisseurs ont salué l'arrivée sur SIX Swiss Exchange du producteur tessinois de dispositifs chirurgicaux Medacta, dont le titre a suscité un vif intérêt.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs étaient dans l'attente de plus d'informations sur l'avancée des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Selon l'agenda du président américain, Donald Trump devait recevoir à 20H30 GMT (22h30 heure suisse) à la Maison Blanche le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef sur ce dossier pour son pays.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs étaient aussi dans l'attente de la publication vendredi du très surveillé rapport mensuel officiel sur l'emploi. Ce jeudi, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont reculé à leur plus bas niveau depuis 1969, signe du dynamisme du marché de l'emploi, selon des observateurs.

En Europe, l'Allemagne a dévoilé un nouveau plongeon de ses commandes industrielles en février. Les députés britanniques ont voté de justesse une proposition de loi pour forcer la Première ministre Theresa May à reporter la date du Brexit.

Le SMI a terminé en recul de 0,07% à 9563,71 points, avec un plus bas à 9536,84 et un plus haut à 9568,00. Le SLI a cédé 0,08% à 1476,05 points et le SPI 0,10% à 11'356,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Swiss Re a fini à l'équilibre.

Les plus gros perdants du jour sont Swisscom (-5,3% ou 25,90 francs suisses), Clariant (-2,7% ou 0,59 franc) et Vifor (-1,8%).

L'action du géant bleu était traitée hors dividende de 22 francs suisses et celle du chimiste bâlois hors dividende de 55 centimes.

A l'opposé, le podium du jour se compose des trois bancaires Julius Bär (+2,5%), Credit Suisse (+1,2%) et UBS (+0,9%).

HSBC a réduit l'objectif de cours de l'action de la banque aux trois clés, tout en confirmant "buy". L'analyste estime que la banque se trouve dans une spirale négative depuis plusieurs mois.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,3%), Nestlé et Roche (chacun -0,1%) ont freiné l'indice.

SGS (+0,1%) a annoncé l'acquisition d'un petit laboratoire aux Etats-Unis et Sika (-0,1%) l'extension des capacités dans le mortier en Egypte.

UBS a relevé l'objectif de cours de Sonova (-0,5%) et confirmé "buy". Avec sa nouvelle ligne Phonak-Marvel, le fabricant d'appareils auditifs n'a pas seulement cimenté son hégémonie sur le marché, mais a encore gagné en dynamisme, a relevé l'analyste.

Sur le marché élargi, Medacta a fini son premier jour de cotation sur SIX à 96,10 francs suisses, 10 centimes au-dessus de son prix d'émission, après avoir grimpé à 105,88 francs suisses au plus fort des échanges.

Comet (+0,1%) fait face à une nouvelle salve de la part de son remuant actionnaire Veraison contre son choix pour la présidence du conseil d'administration.

Coltene (+2,4%) a essuyé l'an dernier une érosion de sa rentabilité, largement attribuée à une multitude d'acquisitions. La direction prévoit de nouveaux frais d'intégration sur l'exercice en cours, qui ne devraient toutefois pas empêcher un rétablissement des marges.

BFW Liegenschaften (-0,7%) a bouclé son programme de rachat d'actions, après avoir été submergé de souscriptions.

