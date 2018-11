Bourse Zurich: le marché vire au rouge en fin de matinée

Zurich (awp) A l'instar des autres grands marchés européens, la Bourse suisse avait nettement viré au rouge lundi en fin de matinée, après une ouverture positive. La quasi-intégralité des valeurs du SMI évoluait en territoire négatif, mais l'indice demeurait au-dessus des 9000 points.

Les marchés boursiers restent indécis, entre l'espoir de la poursuite de la reprise constatée depuis début novembre et les craintes d'une plongée née d'un mois d'octobre désastreux. Le conflit commercial sino-américain a semblé s'apaiser dernièrement après les échanges au plus haut niveau entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump, mais Les risques restent patents, note la banque IG. Celle-ci fait notamment allusion au budget italien, qui pourrait rapidement ressurgir au sommet de l'agenda.

La Commission européenne a fixé un délai jusqu'à mardi au gouvernement transalpin pour revoir son déficit budgétaire. Pour le reste, le calendrier des événements en ce début de semaine s'annonce assez léger.

Vendredi soir, les principaux indices américains avaient fini en baisse, "dans une prise de bénéfice assez logique mais aussi sous le poids de la poursuite de la baisse du prix du baril de pétrole et d'un nouveau ralentissement de l'indice des prix à la production en Chine", observe Mirabaud Securities. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones avait néanmoins gagné 2,8%. Quant au Nikkei, il a fini la séance de lundi en légère hausse (+0,09%).

Vers 11h00, le SMI cédait 0,44% à 9034 points, après avoir été dans le vert en ouverture de séance. Le SLI perdait 0,48% à 1413 points, tandis que marché élargi du SPI lâchait 0,55% à 10'618 points.

Dix-neuf des 20 valeurs du SMI étaient dans le rouge. L'exception était constituée par Geberit, qui grignotait 0,4%.

Swisscom (-0,1%), Credit Suisse (-0,2%), LafargeHolcim (-0,2%) et Swatch (-0,3%) limitaient les pertes.

Parmi les poids lourds, Nestlé cédait 0,4%. Le géant alimentaire vaudois serait en train, selon les analystes, de poursuivre la réévaluation de son portefeuille. La marque de moutarde et de mayonnaise Thomy serait notamment dans la liste des sociétés dont la vente est envisagée, en plus de Herta, notamment.

UBS (-0,4%) et Roche (-0,5%) et Novartis (-0,6%) évoluaient, sans surprise, dans la moyenne du SMI.

Lonza perdait 1%, bien que Jefferies ait révisé à la hausse l'objectif de cours, de 355 à 380 francs suisses. Givaudan, qui a vu son objectif augmenté par Bernstein mais abaissé par JP Morgan, concédait 0,5%. Le plus chahuté était le titre Adecco (-1%).

Au SLI, Vifor (-1,8%) et surtout AMS (-2,8%) perdaient passablement de plumes, tandis que Dufry grignotait 0,3%.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich plongeait de 10,2% après la hausse des paiements de transfert proposée par l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac), une mesure très contestée par l'aéroport.

EFG, qui a nommé un nouveau directeur du risque, perdait 1,2%.

Panalpina (+0,3%), Kühne + Nagel (-1,4%) et Ceva Logistics (+0,2%), qui ont subi des modifications de leurs objectifs de cours, évoluaient en ordre dispersé.

Le marché sanctionnait lourdement Orascom (-5,9%), qui a annoncé une perte de près de 30 millions de francs suisses après neuf mois.

op/vj