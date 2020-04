Bourse Zurich: le pétrole a entraîné les indices dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a reperdu du terrain mardi après en avoir regagné lundi. Comme les autres places financières mondiales, les indices zurichois ont été plombés par la chute des prix du pétrole brut. Le SMI a terminé tout près de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street, qui avait déjà cédé du terrain lundi, reculait nettement en matinée, fragilisée elle aussi par la chute des prix de l'or noir.

"L'agitation sur le marché du pétrole brut continue d'inquiéter les investisseurs et d'exacerber la volatilité", ont relevé les analystes de Charles Schwab. Les prix du pétrole continuaient d'être sous pression, le baril de WTI pour livraison en juin lâchant près de 30%, et ceux du Brent de la mer du Nord pour livraison à la même date cédant plus de 23%.

En Suisse, les chiffres du commerce extérieur en mars ont attiré l'attention des investisseurs. Profitant d'un fort rebond des exportations de produits pharmaceutiques et chimiques, la balance commerciale a clôturé sur un excédent de 8,34 milliards de francs suisses au premier trimestre. Presque tous les autres secteurs ont néanmoins essuyé un repli des exportations en mars.

Le SMI a fini sur un recul de 2,43% à 9547,85 points, avec un plus bas à 9544,47 et un plus haut à 9762,74 en début de séance. Le SLI a cédé 2,69% à 1376,72 points et le SPI 2,14% à 11'772,60 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seule Sika (+2,5%) et Roche (+0,4%) ont fini en vert.

Sika a publié une nouvelle performance trimestrielle robuste, faisant fi de la pandémie pour afficher une croissance de plus de 10% sur un an. Toutefois, au vu des incertitudes entourant la crise du coronavirus, la direction du groupe zougois a suspendu ses ambitions annuelles et s'attend à une nette détérioration au deuxième trimestre.

Roche dévoile ses revenus trimestriels mercredi. L'attention se portera sur l'impact de la crise du coronavirus. La division Diagnostics notamment pourrait avoir profité de la commercialisation de tests de dépistage de la maladie.

Novartis (-2,1%) et Nestlé (-3,4%) ont nettement reculé.

Traité hors dividende de 5,90 francs suisses, Swiss Re (-10,6% ou 8,34 francs suisses) a terminé lanterne rouge derrière AMS (-6,7%) et UBS (-4,7%).

Credit Suisse (-4,3%) dévoilera ses données trimestrielles jeudi. Julius Bär (-4,0%) a aussi nettement fléchi.

Dans le camp du luxe, Swatch (-4,6%) et Richemont (-3,8%) ont fait grise mine après la confirmation de la chute des exportations horlogères en mars. Le recul a atteint 21,9% à 1,4 milliard de francs suisses. Selon la Fédération horlogère, la chute va s'aggraver encore en avril.

Du côté de Vifor (-0,7%), la coentreprise Vifor Fresenius Medical Care Rena Pharma (VFMCRP) et son partenaire américain Cara Therapeutics ont fait état du succès d'une étude clinique avancée sur le Korsuva (difélikéfaline) contre les démangeaisons chez les patients soumis à une hémodialyse.

Liberum a relevé la recommandation de Givaudan (-0,2%) à "buy" de "hold" et augmenté fortement l'objectif de cours. Certes, la parfumerie de luxe et les activités Food Services risquent de faire les frais de l'épidémie de coronavirus mais dans les autres divisions, les ventes devraient résister selon les analystes qui soulignent que le dividende pour 2019 a été approuvé.

Schindler (-2,7%) publie ses résultats trimestriels mercredi. Les analystes s'attendent à un recul significatif des revenus à cause du coronavirus. Ils tablent aussi sur une baisse des entrées de commandes en monnaies locales.

Sur le marché élargi, Sulzer (+2,0%) a suivi l'exemple de Sika sur le plan de la résistance en début d'année. Le conglomérat industriel prévient toutefois que la suite de l'exercice s'annonce plus compliquée. Il a en conséquence pris des mesures d'économies, mais ne renonce pas au versement d'un dividende de 4 francs suisses par action.

SIG Combibloc (-3,3%) a décroché une commande d'envergure, d'un montant non spécifié, en Allemagne.

Implenia (-0,9%) a admis que le coronavirus aura des effets négatifs sur ses activités, des chantiers étant à l'arrêt dans plusieurs pays. Malgré ce contexte, la cotation de la société immobilière Ina Invest est prévue le ou autour du 12 juin 2020.

rp/lk