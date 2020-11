Bourse Zurich: le rebond se confirme

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait lundi à l'approche de la mi-journée les bonnes prédispositions affichées en ouverture de séance. Les indices progressaient fortement, regagnant une infime partie des pertes endurées la semaine dernière. Les mesures de confinement prises dans toute l'Europe et l'issue incertaine de la présidentielle américaine pourraient cependant faire basculer l'humeur des investisseurs.

"Ces élections (aux Etats-Unis) devraient laisser les marchés sous pression, du fait des nombreux cas de figure possibles à l'issue du décompte et des risques d'une remise en cause des résultats", souligne Vincent Boy, analyste pour IG France.

L'activité manufacturière en Chine s'est inscrite en octobre à son plus haut niveau depuis 10 ans, selon un indice indépendant.

En Suisse, le baromètre de l'emploi du Centre d'études conjoncturelles KOF a reculé de 7,1% au quatrième trimestre, une baisse moins marquée que celle constatée au partiel précédent. La morosité semble bien présente auprès des directeur d'achat helvétiques. Le PMI manufacturier a reculé en octobre, mais pas autant que le PMI des services, qui a plongé.

A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,97% à 9680,84 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,95% à 1491,89 points. Le Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,80% à 12'090,55 points. Parmi les valeurs vedettes, 23 progressaient, six reculaient et Logitech était à l'équilibre.

Lafargeholcim (+3,3%) caracolait en tête du classement. Le cimentier saint-gallois a vu son objectif de cours relevé par Morgan Stanley. Partners Group (+2,9%) ainsi que des assureurs Swiss Re (+2,9%) et Swiss Life (+2,1%) prenaient également de l'embonpoint.

ABB (+1,0%) a décroché une commande de 300 millions de dollars auprès du coréen Daewoo.

Roche (+0,8%) a obtenu en Europe une homologation pour une combinaison du Tecentriq et d'Avastin, pour le traitement de la forme la plus courante de cancer du foie: le carcinome hépatocellulaire inopérable.

Novartis (+0,9%), pour sa part, a publié de nouvelles données sur l'Aimovig (erenumab), commercialisé depuis 2018. Le médicament a démontré une efficacité et une tolérabilité supérieure au topiramate contre les migraines épisodiques et chroniques.

Le troisième poids lourd Nestlé cédait s'enrobait de 0,7% après la reprise de l'américain Freshly annoncée vendredi.

Temenos (+0,9%), Richemont (0,6%) et Straumann (-0,4%) se morfondaient en bas de tableau. Goldman Sachs a raboté l'objectif de cours de Clariant (-0,4%).

Sur le marché élargi, Santhera (-5,7%) chutait après l'annonce d'une restructuration. Le laboratoire prend des mesures drastiques après l'abandon du développement du Puldysa (idebenone) contre la myopathie de Duchenne (DMD). La moitié des effectifs sera supprimée, pour des économies annuelles à hauteur de 10 millions de francs suisses.

Addex (+11%) s'envolait. La société pharmaceutique a perçu un versement supplémentaire de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'extension de son partenariat avec laboratoire britannique Indivior initié en janvier 2018.

Dufry (+2,1%) profitait d'une reprise de couverture par UBS, avec une recommandation neutre. La grande banque estime que l'exploitant de boutiques hors taxes dispose de suffisamment de liquidités pour les deux prochaines années après se récente augmentation de capital.

Standard & Poor's a confirmé la note de crédit A de Helvetia (-1,1%), ainsi que la perspective stable pour l'assureur saint-gallois.

