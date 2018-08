Bourse Zurich: le rebond se poursuit, Swisscom en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert jeudi en fin de matinée, rebondissant au lendemain d'un fort recul. Le SMI s'était approché à moins de 10 points de la barre des 9000. La saison continuait avec les résultats de Swisscom et ceux de plusieurs entreprises du marché élargi.

Sur le plan géopolitique, "la plus grande préoccupation des investisseurs reste une éventuelle propagation de la crise turque à d'autres marchés émergents, une menace qui s'éloigne pour le moment", a relevé un analyste d'Axi Traders.

D'autre part, sur le front des tensions commerciales, la Chine a fait savoir qu'elle enverrait un haut responsable aux Etats-Unis à la fin du mois pour reprendre les négociations commerciales, premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines. "C'est dur de dire ce que donneront les discussions mais c'est un signal positif de voir que les deux pays envisagent une forme de compromis", a déclaré à l'AFP un analyste du Tokai Tokyo Research Institute.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,64% à 8982,97 points, avec un plus haut journalier à 8991,74 et un plus bas à 8953,81. Le SLI prenait 0,79% à 1467,29 points et le SPI 0,61% à 10'703,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Lonza et Swisscom étaient dans le rouge, de peu.

Swisscom (-0,2%) a accusé un tassement de sa rentabilité au premier semestre, moins marqué toutefois que ne l'anticipaient les marchés. La direction demeure confiante pour la suite de l'exercice, tandis que les analystes peinent à accorder leurs interprétations. UBS a parlé de performance "rassurante", alors que Vontobel s'est montré plus sceptique. RBC parle d'une performance semestrielle "faible" sur le marché indigène et redoute une cannibalisation des recettes entre les activités fixes et mobiles du groupe.

Les plus gros gagnants étaient Julius Bär (+1,9%), Vifor (+1,7%) et Schindler (+1,6%). Ce dernier dévoilera ses résultats semestriels vendredi.

Fortement sous pression la veille en raison des craintes de ralentissement de l'économie en Chine, les valeurs du luxe Richemont (+0,9%) et Swatch (+0,5%) reprenaient du poil de la bête.

Dans le camp des poids lourds, Jefferies a placé Novartis (+0,4%) en numéro un dans sa liste des top picks pour la branche pharma européenne. Roche (+0,8%) occupe le deuxième rang, devant GlaxoSmithKline, Bayer et Sanofi.

Nestlé avançait de 0,2%.

Aux bancaires, à part le premier de classe Julius Bär, UBS gagnait 1,2% et Credit Suisse 0,9%.

Sur le marché élargi, Tecan (+1,7%) a annoncé le rachat l'américain Nugen Technologies, actif dans le séquençage nouvelle génération (NGS). Le prix de l'acquisition se monte à 54,1 millions de francs suisses, payés en liquide. Le groupe a aussi publié ses résultats semestriels avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% à 273,3 millions de francs suisses, pour un bénéfice net de 29,2 millions (+12,1%).

Comet (+4,4%) a vu sa rentabilité fondre au premier semestre, en raison de charges plus élevées. La direction a néanmoins confirmé ses objectifs de croissance pour l'ensemble de l'année.

Ascom (+0,4%) a enregistré un repli de la rentabilité au premier semestre, en raison de coûts plus élevés, et manqué les attentes du marché. Le groupe zougois a malgré tout confirmé jeudi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Phoenix Mecano (+0,2%) a vu ses résultats progresser au premier semestre. Le groupe a en outre confirmé jeudi son bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année.

Bell (-0,9%) a engrangé des recettes de 2,1 milliards de francs suisses, en hausse de près d'un cinquième sur un an au 1er semestre. L'excédent opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciations (Ebitda) a progressé de 5,1% à 136,6 millions. La progression est largement attribuée à l'ingestion du producteur de soupes et bouillons Hügli

Meyer Burger (-2,6%) a dégagé un bénéfice net de 8,3 millions de francs suisses au premier semestre. Comme annoncé il y a un mois, il renoue ainsi avec les bénéfices, un an après une perte de 17 millions.

Bank Linth (stable) a dégagé un bénéfice net semestriel de 12,2 millions de francs suisses, en hausse de 12,8% sur un an. Elle a précisé avoir évolué dans un marché difficile et avoir dû supporter des coûts exceptionnels liés à des travaux.

La Commission de la concurrence (Comco) a accordé son feu vert à l'acquisition de la régie publicitaire zurichoise Goldbach par Tamedia (+1,8%). L'opération, qui avait été passée à la loupe par le gendarme de la concurrence, sera finalisée dans les dix prochains jours ouvrés.

