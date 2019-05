Bourse Zurich: le retour des inquiétudes géopolitiques a plombé les indices

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement reculé mercredi. Le SMI, qui avait encore terminé au-dessus des 9700 points lundi et avait légèrement fléchi mardi, a cette fois nettement décroché et terminé une quarantaine de points au-dessus des 9500.

Les analystes d'ActivTrades ont notamment relevé que les marchés ont souffert du retour de l'aversion au risque. Les investisseurs s'inquiètent après que Pékin a laissé entrevoir qu'il envisageait de limiter les exportations de terres rares vers les Etats-Unis.

A New York, Wall Street était aussi en recul en matinée, affectée par la montée des tensions entre Chine et Etats-Unis et par les inquiétudes sur la croissance économique. Les investisseurs craignent que les multiples accrochages entre les deux grandes puissances ne finissent par avoir un impact réel sur l'économie et les activités des entreprises américaines.

Signe que les investisseurs anticipent un ralentissement de la croissance, les taux d'intérêt américains ont fortement baissé ces derniers jours. Le taux de référence sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans, descendait ainsi encore mercredi à 2,219%, son plus bas niveau depuis 2017.

Le SMI a fini en baisse de 1,43% à 9541,97 points, avec un plus bas à 9530,33 points et un plus haut à 9606,90 points. Le SLI a cédé 1,60% à 1461,52 points et le SPI 1,37% à 11'550,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 29 ont reculé et Kühne+Nagel (stable) a fait la meilleure performance du jour.

Temenos (-5,1%) a soufflé la lanterne rouge qu'avait tenue AMS (-4,7%) une bonne partie de la séance. Julius Bär (-3,3%) complète le trio des plus gros perdants.

Les valeurs technologiques ont souffert du regain d'incertitudes autour du conflit commercial sino-américain, à l'image de Logitech (-3,2%).

Merrill Lynch a rétrogradé Julius Bär à "neutral" et "buy" et a fortement abaissé l'objectif de cours. L'analyste estime qu'au vu du vent macroéconomique contraire, il est peu vraisemblable que l'action surperforme. D'autant que le cours est monté de 20% depuis le début de l'année. La banque profite cependant toujours d'une croissance structurelle dans la gestion de fortune, note l'expert.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (-1,6%) et UBS (-1,2%) n'ont pas échappé à la tendance.

A l'autre bout du classement, hormis Kühne+Nagel, Alcon (-0,2%) et Nestlé (-0,4%) ont le mieux résisté.

Les deux autres poids lourds pharma Novartis (-1,7%) et Roche (-1,8%) ont pesé sur l'indice. Roche a décroché auprès des autorités sanitaires canadiennes l'autorisation de mise sur le marché de son immunothérapie Tecentriq, combinée aux substances bevacizumab, paclitaxel et carboplatin dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.

Bernstein a relevé l'objectif de cours de Sika (-2,2%) et confirmé "outperform". La reprise de Parex a renforcé encore le positionnement du chimiste de la construction à la fois dans les mortiers et en Chine, a salué l'analyste qui parle de nouveau palier franchi dans l'accélération de sa croissance. HSBC a aussi relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'expert pense que la reprise de Parex va permettre à la rentabilité d'accélérer plus rapidement que les recettes.

Mainfirst se lance dans la couverture du secteur des télécommunications en Suisse, attribuant à l'action Swisscom (-1,7% à 485,40 francs suisses) une recommandation "underperform" assortie d'une objectif de cours de 450 francs suisses. La nominative s'échange pour l'heure avec une prime de 15% sur son concurrent Sunrise (+0,4% à 69,80 francs suisses), calcule l'établissement francfortois qui recommande ce dernier à "outperform" et objectif 80 francs suisses. L'analyste verrait d'un bon oeil la concrétisation du rachat d'UPC Suisse par Sunrise.

Sur le marché élargi, le groupe constitué autour de la société énergétique Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKB) a annoncé son intention de soumettre autour du 9 juillet une offre publique d'acquisition (OPA) portant sur les actions en mains du public d'Alpiq Holding (-2,1%) qu'il ne détient pas encore. Le consortium dispose déjà de plus de 24,5 millions de nominatives de l'énergéticien valdo-soleurois, soit 87,92% du capital-actions.

