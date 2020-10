Bourse Zurich: le trou d'air se poursuit sur fond de seconde vague

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprête à ouvrir sa troisième séance d'affilée sur une note négative mercredi, et le SMI des valeurs vedettes risque de repasser sous la barre symbolique des 9800 points, alors que se multiplient un peu partout les mesures restrictives afin d'enrayer ce qu'il est convenu d'appeler la seconde vague de Covid-19.

A New York, les principaux indices de Wall Street ont bouclé en ordre dispersé mardi, sous l'effet combiné de l'anxiété à une semaine d'une élection présidentielle américaine sous haute tension mais aussi de la bonne santé des géants du numérique. A Tokyo, le Nikkei a clôturé clairement dans le rouge mercredi.

"L'ambiance est plombée par les inquiétudes au sujet de l'explosion du nombre d'infections au Covid-19 et des diverses nouvelles mesures gouvernementales introduites au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie afin d'endiguer la crise sanitaire", relève dans son commentaire matinal David Madden, de CMC Markets.

A 08h15 le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,74% à 9813,95 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare de la place zurichoise étaient dans le rouge.

Avec un repli attendu à seulement 0,3%, Novartis signait la moins mauvaise performance. Le géant pharmaceutique bâlois a entamé une collaboration avec la biotech zurichoise Molecular Partners (pas répertorié) en vue du développement d'un traitement contre la Covid-19. Dans ce cadre elle va débourser un versement initial de 20 millions de francs suisses en liquide, assorti d'une prise de participation à hauteur de 40 millions dans son partenaire.

Les deux autres poids lourds du SMI Roche et Nestlé (-0,7% chacun) étaient alignés sur le marché.

En queue de classement des "blue chips", Straumann (-1,4%) tenait la lanterne rouge, après la publication de chiffres quasiment stables au troisième trimestre et conformes aux attentes de la communauté financière.

Les bancaires UBS et Credit Suisse (-1,1% chacun) se disputaient l'avant-dernière place. Partners Group (-0,9%) n'en menait pas large non plus, après une entame de couverture à "hold" de la part de Société Générale, qui considère actuellement le titre à sa juste valeur.

Parmi les rares rescapés figurait Clariant (+0,1%) qui doit faire jeudi le point sur sa performance trimestrielle et pourrait fournir quelque indication sur le recentrage de son portefeuille et la reprise du processus de vente de ses activités liées aux pigments.

Sur le marché élargi, Basilea (+0,1%) va collaborer avec l'américain Eli Lilly sur l'utilisation du ramucirumab dans une étude clinique visant à élaborer un traitement contre le cancer gastrique en combinaison avec son derazantinib.

buc/fr