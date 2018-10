Bourse Zurich: léger rebond à l'ouverture, l'incertitude persiste

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la séance de mardi sur une note légèrement positive. La veille, Wall Street a bouclé dans le rouge une séance en dents de scie, toujours fragilisée par les craintes autour de la remontée des taux d'intérêts. A Tokyo en revanche, le Nikkei a nettement rebondi mardi sur fond de repli du yen.

"Les marchés américains n'ont pas été en mesure de poursuivre le rebond observé vendredi", ont relevé les analystes de CMC Markets dans leur commentaire matinal, soulignant que le resserrement de la politique monétaire américaine et le rabotage des prévisions ont incité les investisseurs à la prudence.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,04% à 8658,79 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,11% à 1381,93 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,04% à 10'222,11 points. Sur les 30 principales cotations, 18 gagnaient du terrain et 12 en cédaient.

Avec une poussée de 1,6%, Sonova se distinguait. Le fabricant d'appareils auditifs et implants cochléaires tient ce mardi une journée des investisseurs. Vifor (+1,5%) suivait à la seconde place, loin devant Swisscom, Julius Bär et Logitech, qui ferraillaient pour la troisième marche du podium, sans nouvelle particulière.

LafargeHolcim progressait de 0,4%. Les juges français ont saisi plusieurs millions d'euros sur les indemnités versées à d'anciens dirigeants de Lafarge, dont l'ex-patron de Lafarge, Bruno Lafont, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement du terrorisme en Syrie.

Aux bancaires, UBS (+0,2%) a vu lundi son procès pour fraude fiscale en France entrer dans le vif du sujet. Après avoir rejeté la semaine dernière des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la défense, le tribunal correctionnel de Paris "a décidé de joindre l'ensemble des exceptions soulevées au fond". Credit Suisse prenait également 0,2%.

Novartis (-0,1%) revendique le succès de deux études de suivi sur le Cosentyx, dans les indications contre la spondylarthrite ankylosante (AS) et le rhumatisme psoriasique (PsA). Les deux autres poids lourds Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) étaient dans le vert.

ABB (-0,3%) a décroché un contrat auprès du groupe minier polonais Polska Grupa Górnicza.

Lanterne rouge dans les premiers échanges, Adecco (-0,8%) a vu son objectif de cours sérieusement raboté coup sur coup par Barclays et par Credit Suisse.

