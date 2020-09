Bourse Zurich: léger rebond au lendemain d'un fort recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse a légèrement rebondi mardi, au lendemain d'une baisse marquée dans le sillage notamment des craintes liées à la recrudescence de la pandémie de coronavirus un peu partout dans le monde. Le SMI, qui avait brièvement refranchi la barre des 10'400 points en début de séance, a par la suite connu des hauts et des bas, pour terminer un peu au-dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street évoluait en dents de scie et en ordre dispersé en matinée. "Il faut s'attendre à une journée saccadée", a prévenu JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés chez TD Ameritrade. "Le marché évolue de façon très rapide ces derniers temps. L'enseignement positif d'hier est la remontée des valeurs de la tech dans les minutes avant la clôture, mais les gens s'inquiètent aussi de possibles nouveaux confinements en Europe et se demandent si la situation va s'aggraver", a-t-il ajouté.

Les investisseurs suivaient aussi le témoignage du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, face à la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Dans un discours préparé et diffusé à la presse, le patron de la Fed souligne que la reprise de l'économie américaine doit passer par une amélioration de la confiance des ménages et de la consommation.

M. Powell devrait aussi appeler le gouvernement à prendre des mesures d'aides supplémentaires.

Le SMI a fini sur un gain de 0,29% à 10'355,57 points, avec un plus haut à 10'403,55 et un plus bas à 10'319,73. Le SLI a gagné 0,19% à 1558,03 points et le SPI 0,30% à 12'862,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé et 14 reculé.

La volatile AMS (+4,4%) a terminé en tête du peloton des gagnants, devant Kühne+Nagel (+2,4%) et Alcon (+1,9%).

ODDO BHF SCA a relevé l'objectif de cours d'AMS et confirmé "buy". Le coeur de métier dans les semi-conducteurs demeure sain et l'éclairagiste Osram est susceptible de venir élargir les marges, ont commenté les analystes.

Kühne+Nagel a profité d'un relèvement d'objectif par UBS, qui a confirmé "neutral". L'analyste a notamment mis en avant l'améliorations des perspectives et la discipline en matière de coûts du spécialistes des transports et de la logistique.

Au lendemain d'un plongeon boursier de plus de 6% consécutif aux révélations d'un consortium de journalistes accusant une série de géants bancaires d'avoir permis le blanchiment d'argent à grande échelle, les bancaires ont encore cédé du terrain:

Julius Bär (-1,0%) a terminé dans le groupe des plus gros perdants du jour avec Sonova (-2,1%), Givaudan (-1,0%) et le nouveau venu au SLI Straumann (-0,9%). Credit Suisse a cédé 0,6% et UBS 0,2%.

Dans le camp des poids lourds, Roche et Nestlé (chacun +0,7%) ont fait mieux que Novartis (+0,1%).

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy". Le titre reste dans la "conviction list" du géant bancaire étasunien. L'analyste a rappelé que la valeur d'entreprise de Roche a été multipliée par deux au cours des dix dernières années, malgré la péremption de protection de brevets pour ses principaux moteurs de vente.

ABB (+0,7%) va livrer au constructeur automobile chinois Dongfeng Honda des bornes de recharges destinées au contrôle final des modèles électriques produits sur le site de Wuhan. Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

Sur le marché élargi, les actions de type A de BFW Liegenschaften (+6,3%) seront décotées de la Bourse suisse le 2 octobre, au lendemain de leur dernier jour de négoce. La Cour suprême du canton de Thurgovie a annulé le 3 septembre les actions A qui n'étaient pas détenues par BFW Holding, ouvrant la voie au retrait de la cotation.

Le laboratoire Santhera (+0,3%) a publié de nouvelles données sur son médicament expérimental vamorolone, dans l'indication contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Basilea (-0,7%) a également relayé, dans le cadre d'un congrès, de nouvelles données sur ses deux substances oncologiques en développement, le derazantinib et le lisavanbulin.

Antje Kanngiesser, membre de la direction de BKW (-1,5%) va remplacer, à la tête du concurrent Alpiq, André Schnidrig, qui quitte ses fonctions avec effet immédiat pour des raisons de santé.

La société immobilière Epic Suisse a publié les détails de son introduction en Bourse (IPO) projetée pour début octobre. L'opération devrait lui permettre d'engranger un produit brut avoisinant les 200 millions de francs suisses.

