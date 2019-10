Bourse Zurich: léger repli à l'ouverture puis revirement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en légère baisse, qui n'a toutefois pas duré, le SMI étant repassé presque instantanément dans le vert. Credit Suisse est sous les feux des projecteurs après la publication de ses résultats au troisième trimestre.

Vers 09h07, l'indice SMI prenait 0,05% à 10'263,06 points, alors que le SLI gagnait 0,08% à 1574,59 points. L'indicateur élargi SPI progressait de son côté 0,21% à 12'370,35 points. Sur les trente valeurs vedettes, six étaient dans le rouge, 22 dans le vert et deux stables.

Credit Suisse (-1,0%) était en repli après la publication de ses résultats au troisième trimestre. La grande banque a crû dans quasiment toutes ses lignes de métier mais les analystes ont attiré l'attention sur le fait que l'origine de la surperformance - soit la banque d'affaires - est une activité qui n'est plus une priorité stratégique.

Les deux autres bancaires UBS (+0,1%) et Julius Bär (+0,5%) étaient dans le vert.

Novartis (-1,0%) faisait les frais de difficultés aux Etats-Unis avec son traitement de l'amyotrophie spinale Zolgensma. L'Agence des produits alimentaires et thérapeutiques (FDA) a imposé un coup d'arrêt à un programme de recherches sur l'humain, sur la base d'inflammations constatées dans un précédent volet d'études sur l'animal.

Roche (+0,7%) profitait d'une annonce selon laquelle les demandes de mise sur le marché pour le satralizumab dans l'indication contre la neuromyélite optique seront examinées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et son homologue américaine (FDA).

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,2%) soutenaient l'indice.

Clariant (-2,5%) tenait la lanterne rouge provisoire, derrière Novartis et Credit Suisse. Les résultats au troisième trimestre ont déçu les attentes tant sur le plan des ventes que de la rentabilité opérationnelle.

Du côté du marché élargi, l'exploitant d'hôtels et de cliniques Aevis Victoria (non échangé) a racheté une clinique à Paris. De son côté, Basilea (+0,7%) a publié des données précliniques positives pour derazantinib et lisavanbulin.

ol/jh