Bourse Zurich: léger repli au lendemain d'un rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mardi. Le SMI, qui s'était hissé au-dessus des 9700 points lundi, a évolué sous ce niveau la plus grande partie de la séance. Une ultime tentative de redressement dans la dernière demi-heure a échoué de peu.

A New York, Wall Street, qui était restée fermée la veille pour cause de jour férié, gagnait un peu de terrain en matinée. Les investisseurs continuaient de surveiller les développements autour du conflit sino-américain.

Le président américain Donald Trump n'a pas apporté beaucoup plus de clarté lundi quand il a à la fois estimé depuis le Japon, où il était en visite officielle, que les Etats-Unis n'étaient "pas prêts" pour conclure un accord avec la Chine mais qu'il y avait aussi "de très bonnes chances" de signer prochainement un texte.

Sur le front économique, en France, l'indice de confiance des ménages est reparti à la hausse en mai après un mois d'avril stable, les craintes sur le chômage étant nettement moins fortes qu'en début d'année.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait très légèrement baisser en juin sur fond d'une détérioration continue des perspectives de croissance.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,6% au premier trimestre. Le commerce extérieur a évolué en ordre dispersé au mois d'avril, avec des exportations en baisse et des importations en hausse, pour un solde positif de 1,91 milliard de francs suisses.

Le SMI a terminé en recul de 0,33% à 9680,87 points, avec un plus bas à 9643,47 et un plus haut à 9721,01. Le SLI a cédé 0,13% à 1485,35 points et le SPI 0,30% à 11'710,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, 13 avancé et Swisscom a fini stable.

Les plus gros perdants du jour sont Roche et Schindler (chacun -1,1%) ainsi que Partners Group (-0,9%).

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,8%) et Novartis (-0,1%9 ont aussi cédé plus ou moins nettement du terrain. Le dernier nommé a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui confirme sa recommandation d'achat du titre. L'analyste a pris en compte l'homologation de la thérapie génique Zolgensma par l'Agence américaine du médicament (FDA). Les projections de ventes du médicament ont été revues à la hausse d'environ 1,2% en moyenne pour la période 2019-2022.

Les valeurs du luxe Swatch (-0,2%) et Richemont (+0,4%) ont évolué diversement. Les exportations horlogères se sont contractées de 0,4% en avril, à 1,75 milliard de francs suisses. La baisse de la demande au Royaume-Uni a notamment tiré les statistiques vers le bas. Du côté des analystes, on pointe du doigt une base de comparaison défavorable et le litige sino-américain.

La meilleure performance du jour revient à Sonova (+1,5%), suivi par Temenos (+1,4%) et Vifor (+1,3%).

Le développeur de logiciels bancaires genevois a vu son objectif de cours substantiellement relevé par HSBC, qui a revu à la hausse ses perspectives à long terme et confirme sa recommandation d'achat du titre (buy).

Sika (+0,4%) a ouvert un site de production d'adjuvants pour béton au Qatar, un marché jugé intéressant en raison des investissements considérables réalisés dans les infrastructures, avec de nombreux projets importants. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours.

Les bancaires ont connu des évolutions diverses: Julius Bär (+0,2%) a grignoté du terrain, alors qu'UBS (-0,6%) et Credit Suisse (-0,2%) en ont perdu.

Sur le marché élargi, Newron (-12,8%) a vu ses projets d'études cliniques avancées contre la schizophrénie gelés par la FDA. Celle-ci exige notamment que le laboratoire transalpin mène de nouveaux examens sur des rongeurs.

Les groupes industriels Burckhardt Compression (-1,7%) et Dottikon ES (+1,9%) ont publié les résultats de leur exercice décalé 2018/19 (clos fin mars).

Le prestataire de services financiers Valartis (+3,9%) a annoncé un programme de rachat d'actions portant sur près de 400'000 titres, soit un peu plus de 7% du capital-actions enregistré.

Stadler (-0,3%) n'a pas profité de l'annonce d'une énième commande, cette fois de 26 rames de sa gamme Flirt en Slovénie. Le fabricant de matériel ferroviaire a par ailleurs nommé Markus Bernsteiner pour succéder à Markus Sauerbruch à la tête de son site d'Altenrhein.

rp/ck