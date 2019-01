Bourse Zurich: légère baisse attendue à l'ouverture, pleins feux sur Richemont

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note légèrement positive, dans le sillage de Wall Street, qui a bouclé une cinquième séance d'affilée dans le vert, après avoir vu ses principaux débuter dans le rouge vif. A Tokyo, le Nikkei a fini en nette hausse, sur fond de repli du yen face au dollar. En Suisse, tous les regards étaient tournés vers Richemont, qui a vu bondir ses ventes trimestrielles.

Après une fin d'année compliquée, "le marché des actions est depuis début 2019 comme sur des montagnes russes et la tendance à court terme semble être plutôt à la hausse", estime un expert de U.S. Bank Wealth Management. "A l'approche de la saison des résultats du quatrième trimestre, cette volatilité accrue va sans doute devenir la norme et non l'exception", a-t-il ajouté.

A 08h20, le préSMI calculé par la banque Julius Bär progressait de 0,33% à 8831,04 points.

Le groupe Richemont (+2,1%) a vu ses ventes bondir d'un quart à près de 4 milliards d'euros au cours du troisième trimestre de son exercice 2018/19, une performance supérieure aux attentes du marché. En termes organiques - ajustée des effets d'acquisition - la croissance s'est inscrite à 5%. Le concurrent Swatch (-0,8%) était le seul dans le camp des perdants des échanges avant-Bourse.

Credit Suisse (+1,2%) avait également le vent en poupe. La banque aux deux voiles a précisé les contours de son programme de rachat d'actions jusqu'à concurrence de 1,5 milliard de francs suisses, qui débutera lundi prochain. Les deux autres bancaires UBS et Julius Bär (+0,2% chacun) se situaient légèrement en retrait du marché.

C'était également le cas des trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche (+0,2% chacun).

buc/vj