Bourse Zurich: les appréhensions se multiplient à l'approche de la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait son repli jeudi en fin de matinée, alors qu'approche l'issue d'une réunion de la Banque centrale européenne susceptible d'accoucher d'un nouveau plan de relance d'envergure.

"Le plus gros risque, serait que la réponse de la BCE ne soit pas à la hauteur des attentes", relève Michael Hewson, de CMC Markets.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,57% à 10'125,89 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,68% à 1518,76 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,62% à 12'505,75 points. Sur les trente valeurs vedettes, seules quatre surnageaient encore, Swiss Re stagnait et les 25 autres reculaient.

Les financières monopolisaient les rangs du fonds, avec Partners Group (-2,4%) en lanterne rouge. Le spécialiste des placements privés a reconnu mercredi soir que la pandémie avait freiné l'essor de sa masse sous gestion sur les quatre premiers mois de 2020. Julius Bär (-2,0%), Zurich Insurance (-1,8%) et UBS (-1,4%) n'en menaient pas large non plus. Credit Suisse (-0,8%) faisait comparativement presque bonne figure.

Novartis conservait encore une maigre avance de 0,3%, après avoir revendiqué un succès d'étape dans le développement d'un traitement contre la spondylarthrose. L'homologation d'un test supplémentaire dans le domaine de la Covid-19 aux Etats-Unis ne suffisait déjà plus à alimenter la carburation du bon Roche (-1,1%). Troisième et principal poids lourd, le béhémoth alimentaire Nestlé cédait déjà 0,5%.

Sur le marché élargi, Kudelski, qui a lancé de nouvelles solutions de cybersécurité pour des environnements Microsoft, s'appréciait de 16,5%. Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva (+12,9%) n'était pas en reste, après avoir publié de nouvelles données sur son Linzagolix contre l'endométriose.

Leclanché (+4,8%) était aussi recherché, qui va puiser une seconde tranche de 720'000 francs suisses dans un convertible de 39 millions.

Santhera (-4,8%) a décroché une promesse de financement de jusqu'à 20 millions de francs suisses, destinée notamment à alimenter ses recherches contre la myopathie de Duchenne.

La société immobilière Mobimo (-0,2%) assure n'être que marginalement gênée par la pandémie de coronavirus et promet de faire un geste pour ses petits locataires commerciaux moins bien lotis.

