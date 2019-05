Bourse Zurich: les craintes de récession pèsent à l'approche de la mi-séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse demeurait solidement dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-journée. Le marché helvétique évoluait dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille, les investisseurs ont s'inquiétant des baisses de rendements en Europe et aux Etats-Unis, laissant à nouveau surgir les craintes de récession.

Tout comme en décembre, les marchés commencent à reparler de l'inversion de la courbe des taux américains et de récession. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année atteint désormais 82%, note dans son commentaire matinal Mirabaud Securities.

La tendance a aussi été marquée par une information de presse relatant que la Chine "envisagerait sérieusement" de limiter les exportations de terres rares vers les États-Unis. Tokyo a de son côté achevé la journée en forte baisse, le Nikkei chutant de 1,21%.

Les investisseurs ont aussi été quelque peu perturbés par les nouvelles interrogations concernant l'avenir du Brexit et plus globalement de la politique en Grande-Bretagne.

En matière de nouvelles macro-économiques, le taux de chômage en Allemagne a légèrement progressé en mai à 5,0%, 0,1 point de plus que le plus bas historique. En France, l'Insee a confirmé la croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,3% au premier trimestre.

Lâchant d'emblée 0,81%, l'indice SMI accentuait ses pertes en cours de matinée, passant vers 10h30 sous le seuil des 9600 points à 9573,16 points, en chute de 1,11%. Le SLI creusait lui aussi ses pertes, abandonnant de 1,45% à 1463,76 points, alors que l'indicateur élargi SPI se délestait de 1,18% à 11'573,24 points.

Aucune des 30 valeurs vedettes ne parvenait à gagner du terrain. L'action Temenos (-3,8%) essuyait la plus grosse perte, devant la toujours volatile AMS (-3,8%).

Le titre du fabricant autrichien de capteurs était suivi de Julius Bär (-3,2%) et Logitech (-3%). De manière générale, les valeurs technologiques perdaient du terrain, les incertitudes demeurant entières concernant le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Les bancaires n'en menaient pas large non plus, le numéro un helvétique UBS lâchant 1,6% et son dauphin Credit Suisse reculant encore plus fortement de 1,9%. A l'autre extrémité, Kühne+Nagel (-0,5%), le poids lourd Nestlé (-0,7%), Sonova et Givaudan (tous deux -0,9%) se montraient à peine plus résistants.

Les deux géants pharmaceutiques bâlois Roche et Novartis, autres poids lourds de la cote, lâchaient quant à eux 1% et 1,1%, respectivement.

Sur le marché élargi, le fabricant d'aérosols Airopack (-12%), dont la holding zougoise est en sursis concordataire, Relief Therapeutics (-10,53%) et la société de participation Lumx Group (-5,4%) subissaient les plus vifs replis.

Parmi les quelques gagnants de la matinée figuraient notamment Perfect (+8,6%), Sensirion (+3,3%) et Tamedia (+1,7%)

Parmi les principales nouvelles, la société énergétique Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKB) a annoncé son intention de soumettre autour du 9 juillet une offre publique d'acquisition (OPA) portant sur les actions en mains du public d'Alpiq Holding (-1,12%) qu'elle ne détient pas encore. L'ex-consortium zougois dispose déjà de plus de 24,5 millions de nominatives de l'énergéticien valdo-soleurois, soit 87,92% du capital-actions.

