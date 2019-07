Bourse Zurich: les déclarations de Powell ont brièvement dopé les indices

Zurich (atp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Le SMI, qui avait navigué dans le rouge jusqu'en début d'après-midi, a opéré une remontée fulgurante immédiatement après les propos du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell devant la commission bancaire du la Chambre des représentants.

L'indice vedette de SIX a repassé un moment les 10'000 points, sans parvenir toutefois à terminer au-dessus de ce niveau, perdant au contraire passablement de terrain sur la fin.

A New York, Wall Street perdait de son élan initial en matinée. M. Powell a averti que "les tensions commerciales et les incertitudes continuaient de faire peser des risques sur les perspectives économiques".

Le patron de la Fed a par ailleurs "de nouveau signalé que lui et ses collègues agiront +de façon appropriée pour soutenir l'expansion+, un langage codé pour dire +nous prévoyons de bientôt abaisser les taux+", a commenté Jim O'Sullivan, économiste pour HFE. Répondant à une question, il a indiqué qu'il refuserait de démissionner si le président américain Donald Trump tentait de le renvoyer.

Le SMI a terminé en baisse de 0,24% à 9937,56 points, avec un plus bas à 9905,51 points et un plus haut à 10'003,64 points. Le SLI a cédé 0,10% à 1520,12 points et le SPI 0,21% à 12'018,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, 13 avancé et Richemont a fini stable.

Swiss Re (-2,5%) a fini lanterne rouge, précédant Zurich Insurance, Swisscom et Sika (tous -0,7%).

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Swiss Re et confirmé "overweight". L'analyste attend les résultats semestriels et suivra en particulier ceux de l'unité Corporate Solution, pour laquelle il table sur un renforcement des réserves. Selon des rumeurs, le réassureur reporterait la mise en Bourse de sa filiale ReAssure.

UBS a relevé l'objectif de cours d'Adecco (-0,04%) et confirmé "buy". Si les temps ont été rudes récemment, l'analyste table sur un prochain rebond pour le géant du travail temporaire dont les efforts en termes de rentabilité devraient payer.

Le podium du jour se compose d'AMS (+5,8%), Sonova (+1,7%) et Vifor (+1,5%).

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "outperform". L'analyste juge la croissance honorable et voit un potentiel de reprise au niveau de la rentabilité.

Selon des observateurs, AMS a notamment profité des bons chiffres mensuels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Les bancaires Credit Suisse (+0,5%) et UBS (+0,8%) ont aussi eu le vent en poupe. Julius Bär (+0,1%) est resté en retrait de ses deux grandes soeurs.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (+4,5%) a lancé un avertissement sur résultat au 1er semestre. Il a prévenu que les chiffres seront "probablement nettement en dessous de ceux du premier semestre 2018". La veille, le titre avait chuté de près de 10% suite à une note d'UBS, dont un analyste avait prédit pour GAM une nouvelle hémorragie de capitaux.

Bâloise (+0,6%) prévoit de dégager un bénéfice de plus de 300 millions de francs suisses, en hausse de plus de 11% sur un an, à la faveur d'une évolution "encourageante" de ses affaires.

Alpiq (+0,1%) a publié son rapport sur l'offre publique d'acquisition de son flottant par CSF. Au vu de la fourchette de valeur estimée entre 65 et 73 francs suisses par action, le cabinet PwC estime que le prix proposé est "juste et approprié du point de vue financier".

Interroll (-18,9%) a bouclé les six premiers mois de 2019 sur des résultats en nette hausse, mais la dynamique devrait s'essouffler en deuxième moitié d'année, ce qui a visiblement effrayé les investisseurs.

Emmi (-7,9%) a vu sa recommandation dégradée par UBS, qui recommande désormais de se défaire du titre et a fortement réduit l'objectif de cours. La banque aux trois clés signale des risques en matière d'établissement des prix ainsi que la propension de gros acteurs du secteur à privilégier les produits locaux.

DKSH (-1,0%) a étendu son partenariat avec Bayer Consumer Health au Cambodge.

rp/al