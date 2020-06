Bourse Zurich: les doutes ressurgissent et le marché plonge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note franchement négative jeudi. Après avoir ouvert sur une chute vertigineuse de près de 200 points, le SMI a par la suite connu une évolution plus ou moins latérale, avant d'accentuer ses pertes en fin de séance, dans le sillage des indices de Wall Street, et de terminer en dessous des 9900 points.

A New York, les principaux indices chutaient en matinée, rattrapés par les inquiétudes économiques et sanitaires.

"Ça devait arriver", a commenté Patrick O'Hare de Briefing au sujet du repli qui s'explique, selon lui, par deux facteurs principaux. "D'abord, il y a les inquiétudes sur la croissance économique après les prévisions de la Fed de maintenir ses taux proches de 0% jusqu'en 2022 et ensuite, les inquiétudes sur une remontée des cas de coronavirus et des hospitalisations dans les Etats ayant rouvert leur économie en premier", a-t-il relevé.

Si ces appréhensions ne sont pas nouvelles, le marché les a largement ignorées depuis la fin mars, entamant une remontée spectaculaire et quasi-ininterrompue. De nombreux analystes avaient alors alerté sur une surchauffe boursière, prédisant tôt ou tard un déclin des grands indices new-yorkais.

"Le pire cauchemar des investisseurs se concrétise avec les indications sur une seconde vague de contaminations aux Etats-Unis", a résumé Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Cela risque de déboucher sur une nouvelle panique boursière, si les détenteurs de capitaux en déduisent qu'une nouvelle période de confinement se profile à l'horizon, a-t-il précisé.

Le SMI a terminé en recul de 3,14% à 9828,58 points, son plus bas du jour, après un plus haut à 10'116,72 points en tout début de séance. Le SLI a perdu 3,49% à 1465,08 points et le SPI 2,83% à 12'166,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Givaudan (+1,5%) a fini dans le vert.

Mercredi, Morgan Stanley avait relevé sa recommandation pour le groupe verniolan à "equal weight" de "underweight" et fortement relevé l'objectif de cours. L'analyste a adapté ses estimations de chiffre d'affaires à la baisse jusqu'en 2022, pour tenir compte des effets de la crise.

Les poids lourds n'ont pas échappé à la tendance, tout en limitant la casse tant bien que mal: Nestlé a cédé 1,7%, Roche 1,9% et Novartis 3,1%.

Le géant de Vevey a acquis, via sa filiale Nestlé Health Science, une participation majoritaire dans l'américain Vital Proteins, spécialisé dans les suppléments nutritifs, les boissons et les barres de collagène.

Novartis a fait valider par l'agence sanitaire aux Etats-Unis une nouvelle notice pour son Beovu, précisant des effets secondaires potentiels non négligeables de ce traitement ophtalmique.

Lonza (-1,7%) a aussi bien résisté après l'annonce d'un contrat avec une coentreprise de Novartis notamment pour la finition d'un antithrombotique expérimental.

AMS (-7,4%) ferme la marche, derrière Adecco (-6,9%) et Credit Suisse (-6,7%).

Les deux autres bancaires UBS (-6,0%) et Julius Bär (-4,5%) ont également fini dans le wagon de queue, à l'image des valeurs du luxe Richemont (-6,2%) et Swatch (-5,2%).

Le procès en appel d'un ancien employé d'UBS s'ouvre lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. L'homme a été condamné en 2019 à 40 mois de détention pour avoir soustrait et vendu des données bancaires à l'Allemagne.

Sur le marché élargi, les actionnaires d'Implenia (-3,9%) ont exercé près de 60% de leurs droits de souscription sur les nouvelles actions Ina Invest, dans le cadre de l'augmentation de capital préalable à l'imminente entrée en Bourse de la filiale immobilière du groupe de construction.

La Banque cantonale du Valais (-2,7% ou 3,0 francs suisses) a été traitée hors dividende de 3,35 francs suisses.

Bientôt décotée, Lumx (-21,2%) a reculé le plus fortement ce jeudi. Kudelski (-11,3%) a aussi fortement baissé.

Parmi les rares gagnants, Zur Rose (+6,2%) précède Schlatter (+5,9%) et Blackstone (+2,8%) sur le podium du jour.

rp/buc