Bourse Zurich: les ennuis de Donald Trump contaminent jusqu'à Zurich

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mercredi vers une ouverture morose, contaminée par un accès de pessimisme en provenance des Etats-Unis. Wall Street a clôturé la séance de mardi en baisse marquée, les détenteurs de capitaux s'inquiétant alors des conséquences de l'éventuel lancement d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump.

Les démocrates ont depuis confirmé ces craintes en ouvrant officiellement une enquête sur le locataire républicain de la Maison Blanche, soupçonné d'avoir commandité à l'Ukraine une enquête contre son rival politique Joe Biden en vue des prochaines élections présidentielles fin 2020.

Plus près de nos latitudes, le Royaume-Uni s'apprête à connaître une rentrée parlementaire mouvementée, dans la foulée du camouflet infligé par la Cour suprême au premier ministre Boris Johnson et à sa tentative de prolonger la traditionnelle pause jusqu'au 14 octobre, soit à peine deux semaines avant la date prévue pour le Brexit.

Sur le front des fondamentaux économiques, l'agenda du jour ne comprend guère que des données sur le marché du logement ou les stocks de brut au pays de l'oncle Sam.

A 08h20, le préSMI concocté par Julius Bär cédait 0,39% à 9952,15 points. Aucune des vingt valorisations de l'indice phare de la place zurichoise ne parvenait à se parer de vert.

La Banque royale du Canada (RBC) a recalé l'action Nestlé (-0,4%) à "underperform", doutant de la capacité du paquebot alimentaire à renouer durablement avec le "modèle Nestlé" de croissance annualisée à brève échéance. Les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche offraient une résistance relative à l'épidémie de déprime, le premier n'égarant que 0,3% et le second 0,2%.

Richemont (-1,3%, lanterne rouge) également a essuyé une dégradation de recommandation, HSBC préférant adopter une position neutre sur le titre du gestionnaire genevois de marques de luxe. L'horloger biennois Swatch (-0,2%) faisait comparativement bonne figure.

Les grandes enseignes bancaires UBS (-1,2%) et Credit Suisse (-0,9%) prenaient l'eau.

Le béhémoth des matériaux de construction Lafargeholcim (-0,3%) ajoutera dès octobre un visage vert et responsable à son équipe exécutive, avec la nomination de Magali Anderson au poste nouvellement créé de directrice durabilité.

Le chimiste de spécialités Clariant (-0,3%) a mis au point en collaboration avec son homologue saoudien Sabic - accessoirement actionnaire de référence - et le chimiste-pharmacien allemand Merck KGaA un nouveau film d'emballage, présenté comme moins polluant et mieux recyclable.

Sur le marché élargi, la Banque cantonale de Glaris (GLKB) - non référencée - s'est résignée à retirer son offre de conseil automatisé en placements "Investomat" - lancée en 2015 - par manque d'engouement de la part de ses clients.

Deux représentants de la microtechnique souffraient tout particulièrement. Le fabricant d'instrument de mesures Inficon abandonnait 2,6% et le producteur de valves pour pompes à vide VAT 3,1%, sans indications spécifiques dans les deux cas.

jh/lk