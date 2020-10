Bourse Zurich: les espoirs de plan de relance américain portent le marché

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la dernière séance de la semaine par de légers gains, après une clôture nettement positive la veille. Les investisseurs gardent le sourire alors que démocrates et républicains ont repris les négociations sur le plan de relance de l'économie aux Etats-Unis, avec la bénédiction de Donald Trump.

Il semblerait que le président américain ait légèrement changé de refrain jeudi, deux jours seulement après avoir mis un coup d'arrêt aux espoirs de plan de relance avant la présidentielle de novembre, note David Madden, analyste chez CMC Markets.

Après des nouvelles encourageantes arrivées de Chine, où l'activité dans les services a atteint un pic en septembre, la Grande-Bretagne apportait sa pierre à l'édifice de la bonne humeur ambiante. Le Royaume-Uni a enregistré une progression de 2,1% de son produit intérieur brut (PIB) en août comparé à juillet, soit son quatrième mois d'affilée de croissance après la récession historique déclenchée par le coronavirus.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) et le Swiss Leader Index (SLI) grappillaient 0,23% à respectivement 10'292,16 et 1581,07 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,26% à 12'850,65 points. Parmi les valeurs vedettes, 19 progressaient et cinq reculaient. Six titres oscillaient autour de la barre d'équilibre.

Novartis (+0,4%) a décroché en Europe un statut de médicament prioritaire pour l'iptacopan (LNP023) dans l'indication contre la glomérulopathie C3, une maladie touchant les reins de patients souvent jeunes. Chez les autres poids lourds, Roche (+0,3%) engrangeait des gains, tandis que Nestlé était stable.

Les valeurs du luxe Swatch (+0,5%) et Richemont (+0,6%) profitaient d'un relèvement d'objectif de cours de la Banque royale du Canada. Sika était proche des niveaux de clôture après un commentaire positif de Barclays. Sonova (+0,4%) gonflait au lendemain d'une série d'analyses flatteuses, dont une reprise de couverture par Citigroup.

Les bancaires étaient à la fête, notamment Julius Bär (+1,0%) et UBS (+0,8%), mais Credit Suisse (+0,6%) ne déméritait pas. Le classement était emmené par la volatile AMS (+2,9%). Alcon (-0,5%), Givaudan (-0,4%) et Lonza (-0,3%) fermaient la marche.

Sur le marché élargi, Sunrise (+0,5%) s'apprête à être avalé par le britannique Liberty Global, qui détient désormais 81,98% au terme de l'offre publique d'acquisition lancée sur le numéro deux des télécoms.

Le flottant de Softwareone (-0,6% à 25,70 francs suisses) devrait monter à 58% après la cession d'un paquet d'actions par Raiffeisen Informatik à 25,25 francs suisses.

Barry Callebaut (-0,2%) a inauguré un nouveau site de production en Equateur.

