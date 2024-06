Zurich (awp) - La Bourse suisse étoffait ses gains mercredi à l'approche de la mi-journée, alors que l'attention se porte sur les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont il est attendu une première baisse des taux jeudi, ce qui n'a pas été fait depuis huit ans.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité du marché reste élevée tout au long de la séance d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, alors que les données clés du PMI américain apparaîtront dans l'après-midi, avant la décision de la BCE sur les taux jeudi et la publication du rapport sur l'emploi non agricoles (NFP) américain vendredi", a commenté Pierre Veyret, analyste chez Activtrade.

"Bien que cette deuxième partie de la semaine puisse apporter de nombreuses turbulences et des mouvements de prix brusques, nous nous attendons à ce que ces données façonnent le sentiment à court et moyen terme pour les actions américaines et européennes", a-t-il ajouté.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l'activité dans les services en Chine a connu en mai son expansion la plus rapide depuis dix mois, selon un indice indépendant. En France, la production industrielle a progressé de 0,5% en avril par rapport à mars et la seule production manufacturière a augmenté de 0,4%, a annoncé mercredi l'Insee.

En Suisse, l'organisation patronale Economiesuisse a maintenu sa prévision de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) suisse en 2024 à 1,1%. Elle souligne néanmoins la lente amélioration attendue de la situation sur les marchés d'exportation d'ici 2025 où la croissance du PIB est attendue à 1,4%.

A 11h00, le SMI enflait de 0,75% à 12'099,39 points, le SLI prenait 0,72% à 1962,79 points et le SPI gagnait 0,64% à 16'081,56 points. Sur les trente valeurs vedettes, 27 étaient dans le vert, contre seulement deux (Swatch et SIG) dans le rouge, une (UBS) stable.

L'avancée de la Bourse était portée par les poids lourds pharmaceutiques Roche (porteur: 1,5%) et Novartis (+1,5%) tandis que Nestlé (+0,3%) avançait de manière plus modérée.

Swisscom (+1,3%) sortait aussi du lot et se hissait sur la troisième marche du podium provisoire, ex aequo avec Kühne + Nagel (+1,3%). Le numéro un suisse des télécommunications, via sa filiale transalpine Fastweb, a vendu sa participation de 4,5% au sein du développeur de réseau Fibercop. La cession lui rapportera 438,7 millions d'euros et sera finalisée au troisième trimestre.

Richemont (+0,7%) profitait d'un net relèvement de son objectif de cours à 160 francs suisses par la Banque royale du Canada. Le concurrent Swatch Group tenait pour sa part la lanterne rouge provisoire (-1,1%).

Holcim (+0,1%) était tout juste dans le vert. Le cimentier a annoncé le rachat du fournisseur britannique de matériaux de construction recyclés Land Recovery. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dessinés. Ce contrat outre-Manche permettra à Holcim de progresser dans son objectif de recyclage de 10 millions de tonnes de matériaux de construction en 2024.

Sur le marché élargi, Metall Zug (non traité) et le constructeur d'électroménager Miele ont décroché les autorisations nécessaires à l'établissement de leur coentreprise dans le domaine de la stérilisation.

