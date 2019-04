Bourse Zurich: les indices bouclent sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé quasiment à l'équilibre lundi. Après s'être approché de son plus haut de l'année en séance, le SMI et les autres indices ont calé, alors que Wall Street avait entamé la journée dans le rouge.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée à l'orée d'une semaine riche en événements économiques et face au repli de quelques grands noms de la cote, Boeing et General Electric en particulier.

L'évolution "dépendra de plusieurs évènements dont le début de la publication des résultats d'entreprises (avec les résultats de JPMorgan Chase et Wells Fargo vendredi), de l'issue du Brexit (...), de l'avancée des relations commerciales entre Washington et Pékin (qui ne devraient cependant pas voir de progrès notoires avant mai), des prochaines réunions monétaires (notamment la réunion de la Banque Centrale Européenne ce mercredi) ou encore des évènements géopolitiques", ont relevé les experts de Mirabaud Securities.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,06% à 9547,33 points, avec un plus haut du jour à 9573,62 et un plus bas à 9513,10. Le SLI a cédé 0,02% à 1474,49 points et le SPI a gagné 0,08% à 11'394,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont avancé et 13 reculé.

Le podium du jour se compose de Temenos (+1,6), Givaudan (+1,0%), Novartis et Swiss Re (chacun +0,6%) se partageant la troisième marche.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) ont aussi gagné du terrain. Le géant de Vevey va collaborer avec l'exploitant de cliniques vétérinaires britannique Independent Vetcare Group (IVC) dans le domaine des aliments pour animaux. L'accord comprend une prise de participation minoritaire, dont ni l'envergure, ni le montant n'ont été divulgués.

Givaudan dévoilera ses recettes trimestrielles mardi. Les analystes du consensus AWP tablent sur une croissance des ventes de 15% en comparaison annuelle. La plus importante des deux divisions (arômes) devrait avoir généré des revenus en progression de 21%, alors que celles des parfums devrait avoir accru les siens de 9,1%.

Les trois plus gros perdants du jour sont Vifor (-1,6%), Sonova (-0,9%) et Zurich Insurance (-0,8%), le tout sans information spécifique.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,6%), UBS (-0,3%) et Julius Bär (-0,2%) ont aussi laissé des plumes. Le dernier nommé quittera mardi l'indice phare de la Bourse de Zurich pour laisser sa place à Alcon, future ex-filiale de Novartis.

Sika (-0,6%) lèvera mardi le voile sur ses ventes au premier trimestre. Les analystes parient unanimement sur une nouvelle poussée de croissance. Acquisitions, hausses tarifaires et clémence de l'hiver auront soutenu la génération de recettes, au moins sur le Vieux continent. Sur la période de comparaison, de nombreux chantiers avaient pris du retard en raison des frimas.

Sur le marché élargi, Bossard (+4,0%) a progressé dans la foulée de résultats intermédiaires meilleurs dans l'ensemble qu'escompté. De chagrins analystes soulignent toutefois que la performance outre-Atlantique n'a pas été à la hauteur de leurs espérances, et que des nuages s'amoncellent sur la belle dynamique de l'industriel zougois.

Alpiq (+2,4%) a poursuivi son envolée après l'annonce, la semaine dernière, de la sortie du groupe Electricité de France (EDF) du capital de l'énergéticien valdo-soleurois. EOS et Primeo Energie, déjà au capital d'Alpiq, avaient annoncé vendredi le rachat de la participation d'EDF sur la base de 70 francs suisses par action.

Dans les colonnes de la SonntagsZeitung, Martin Ebner, le plus gros détenteur d'actions encore en mains du public, a fait part de son intention de réclamer 140 francs suisses par action au motif que l'énergéticien devrait bénéficier à l'avenir de la hausse des prix de l'électricité.

Bobst (-2,5% ou 1,60 franc) était traité hors dividende de 1,50 franc. Intershop (-3,3% ou 17,0 francs suisses) et PSP (-3,6% ou 3,80 francs suisses) étaient également traités hors dividende de respectivement 22 et 3,50 francs suisses par action.

rp/buc