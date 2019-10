Bourse Zurich: les indices chutent puis se reprennent après les données US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore terminé sur une note proche de l'équilibre jeudi, au lendemain d'une forte baisse dans le sillage des craintes autour de l'économie américaine et mondiale et du Brexit. Ces dossiers ont encore incité les investisseurs à la prudence et la publication d'un décevant indice ISM de l'activité dans les services aux Etats-Unis a envoyé les indices à la cave.

Le SMI a chuté un moment sous les 9700 points, avant de se reprendre nettement sur la fin. Pour rappel, lundi, l'indice avait fini le mois de septembre au-dessus des 10'000 points, à 10'078,32.

A New York, Wall Street reculait aussi en matinée, minée par l'affaiblissement de la croissance de l'activité des services.

"Les données économiques les plus récentes font grandir les craintes que le ralentissement économique, qui a été essentiellement confiné au secteur manufacturier, s'étende à la consommation alors que la guerre commerciale sino-américaine s'éternise", a commenté Art Hogan de National.

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,03% à 9760,44 points, avec un plus bas à 9682,36 et un plus haut à 9796,50. Le SLI a perdu 0,14% à 1485,99 points et le SPI a gagné 0,12% à 11'882,52 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé, 16 reculé et Swisscom a fini à l'équilibre.

Clariant (+2,0%) a pris la première place du podium, devant Sika (+1,9%) et Lonza (+1,8%).

Selon Bloomberg, Clariant serait sur le point de vendre sa division Masterbatches à l'américain PolyOne pour 1,5 milliard de dollars.

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Sika a affiché de nouvelles ambitions pour les prochaines années. Le groupe zougois a relevé son objectif de marge, tout en admettant qu'il faudra un peu de temps pour l'atteindre, et a confirmé sa cible de croissance.

Les poids lourds Nestlé (+0,8%), Novartis (+0,6%) et Roche (+0,2%) ont soutenu l'indice.

Credit Suisse et ABB (chacun -1,9%) se partagent la lanterne rouge, derrière UBS (-1,6%). Julius Bär (-1,3%) a aussi fini dans le fond du classement. Ce dernier veut réduire l'effectif de sa direction générale, laquelle passera de 15 à neuf membres à compter du 1er janvier.

Credit Suisse reste sous le feu des critiques dans le sillage de la rocambolesque affaire de filature du banquier vedette Iqbal Khan, passé chez UBS. La fondation Ethos réclame le départ du président Urs Rohner. "Un problème de confiance est apparu, qui selon nous exige un changement rapide au niveau de la présidence", a indiqué le directeur de la société de conseil aux actionnaires, Vincent Kaufmann, dans les colonnes de la Handelszeitung.

M. Kaufmann s'est notamment étonné du fait que le responsable opérationnel Pierre-Olivier Bouée, homme de confiance de longue date du directeur général Tidjane Thiam, ait pu tenir ce dernier à l'écart de la filature de l'ancien responsable de la gestion de fortune. Il ne comprend pas non plus comment M. Khan a pu passer à la concurrence dans un délai de 3 mois seulement alors que le dernier rapport des rémunérations mentionnait un délai de 6 mois.

Sur le marché élargi, Swissquote (+2,6%) a profité d'achats spéculatifs, selon des courtiers.

U-blox (+0,1%) et Kudelski (-0,2%) ont annoncé le renforcement de leur partenariat dans la sécurité pour l'internet des objets (IoT).

Le groupe d'actionnaires du numéro un helvétique de la construction Implenia (-0,3%), formé de la société d'investissement Veraison, Parmino Holding et Max Rössler, demande l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se verra soumettre lors d'un vote consultatif un plan de scission des activités immobilières et leur introduction en Bourse immédiate.

Leclanché (-1,0%) pourrait bénéficier d'un nouveau bol d'air financier à la sortie de son assemblée générale extraordinaire, le 24 octobre. L'actionnaire majoritaire Fefam s'est engagé à convertir 17,4 millions de francs suisses supplémentaires de dette en fonds propres, par le biais d'une augmentation de capital.

La réduction de la valeur nominale de l'action Leclanché à 10 centimes par titre, contre 1,50 franc actuellement, figure également à l'ordre du jour.

