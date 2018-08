Bourse Zurich: les indices clôturent dans le rouge une journée morose

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé sur une contreperformance jeudi, au lendemain du jour férié de la fête nationale. La saison des résultats marquait le pas, seules des entreprises du marché élargi ayant publié des données.

Sur le front économique, le climat de la consommation en Suisse a connu un coup de mou au cours des trois derniers mois, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables, mais les consommateurs sont moins optimistes que par le passé.

Les ventes réalisées par le secteur du commerce de détail en Suisse ont connu une progression en juin. En termes nominaux, la hausse s'est inscrite à 1,1% sur un an ou 0,6% corrigé des variations saisonnières.

En Espagne, le nombre de demandeurs d'emploi est descendu à 3,14 millions en juillet, 200'903 de moins qu'un an auparavant, a annoncé le ministère du Travail.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins fortement que prévu et les commandes industrielles ont pris l'ascenseur en juin.

A la clôture de la place zurichoise, le Swiss Market Index (SMI) a cédé 0,20% à 9155,57 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,44% à 1496,50 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 10'882,89 points. Sur les 30 principales cotations, 19 ont abandonné du terrain et 11 en ont gagné.

Les plus gros perdants du jour sont Aryzta (-5,2%), Adecco (-3,0%) et Lafargeholcim (-2,5%).

Francfort pourrait devenir le siège européen des opérations de banque d'affaires et de marché de capitaux de Credit Suisse (-1,0%), qui aurait choisi le centre financier allemand comme solution de remplacement pour Londres dans la perspective du Brexit, selon le Financial Times. UBS a abandonné 1,8%.

Aux assurances, Swiss Re (-0,9%) a perdu passablement d'altitude à la veille des résultats semestriels. Zurich Insurance (-1,2%), Bâloise et Swiss Life (-1,8% chacun) ont aussi terminé dans le rouge.

Dans le camp des poids lourds, Roche s'est adjugé 1,2% et Novartis 0,3%. Le principal mastodonte Nestlé (+0,1%) a toutefois assumé plus mollement son statut défensif. Les deux géants pharmaceutiques se préparent à un Brexit dur et prévoient d'augmenter leurs stocks de médicaments, ont-ils confirmé mercredi après divers articles de presse.

Profitant encore de ses bons chiffres au 1er trimestre, Logitech (+2,8%) s'est offert l'étape du jour, devant Sonova (+1,8%).

Barclays a relevé l'objectif de cours de Clariant (-0,3%) et a confirmé "equal weight". L'analyste a notamment relevé l'impressionnante croissance du chiffre d'affaires de la division Care Chemicals.

Sur le marché élargi, GAM (-15%) a arrêté le négoce de son fonds lié à la stratégie "Absolute return bond", après la suspension mardi du responsable Tim Haywood, directeur des investissements. La décision n'a pas surpris Vontobel, qui note qu'il faudra attendre 1-2 mois avant de savoir ce qui s'est vraiment passé. Pour la Banque cantonale de Zurich, le flot des mauvaises nouvelles ne cesse pas et le titre devrait rester sous pression.

VAT (-0,8%) a publié ses résultats semestriels. Le bénéfice net a progressé et légèrement dépassé les attentes. Dans le même temps, le groupe saint-gallois a révisé nettement à la baisse ses attentes en terme de chiffre d'affaires pour l'année, en raison d'une chute des commandes au 2e trimestre.

Vontobel a abaissé la recommandation de Valora (-5,8%) à "hold" de "buy" et réduit l'objectif de cours. Le groupe a réussi à gagner des parts de marché sur le marché allemand en recul, mais cela ne sera plus possible à l'avenir selon l'analyste qui s'attend au maintien de la pression sur la profitabilité ces prochains temps.

La Banque cantonale de Bâle (-1,9%) a lancé jeudi son offre de rachat à 52 francs suisses par action pour l'ensemble du capital-actions de sa filiale Banque Cler. La durée de l'offre a été fixée entre le 17 août et le 13 septembre avec une possibilité de prolongation.

Zur Rose (-0,2%) étend sa présence en Europe avec l'acquisition de la plateforme espagnole de vente sur internet Promofarma. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Kardex (+1,2%) a vu fait état d'une progression de ses résultats semestriels avec notamment un bond de 21,4% à 17 millions de francs suisses du bénéfice net. Pour l'exercice en cours, la bonne évolution des affaires devrait se poursuivre, selon l'entreprise.

