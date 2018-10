Bourse Zurich: les indices creusent leurs pertes, sous les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse creusait ses pertes à l'approche de la mi-journée lundi après avoir entamé la séance sur un léger repli. Les données internationales étaient peu favorables, avec les reculs essuyés en amont par les Bourses chinoises et les données avant-Bourse laissant augurer une ouverture dans le rouge pour les indices américains.

La nervosité des investisseurs se fait sentir par rapport à l'état de l'économie chinoise, font remarquer les analystes de CMC Markets. Les chiffres sur l'activité dans les services sont "respectables", mais la banque centrale a réduit pour la quatrième fois en 2018 le taux des réserves obligatoires des banques, ce qui suggère une "inquiétude" sur l'économie du pays, estiment-ils.

Au niveau macroéconomique, l'activité dans les services s'est nettement redressée en septembre en Chine mais l'emploi dans le secteur a enregistré son premier recul depuis deux ans, selon l'indice indépendant Caixin.

En Allemagne, la production industrielle a reculé une nouvelle fois en août, avec un repli de 0,3% alors que les analystes s'attendaient à un rebond.

De son côté, la Banque de France a relevé ses prévisions de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) national et table désormais sur une hausse de 0,5% au troisième trimestre.

En Suisse, le chômage s'est maintenu à un niveau très bas en septembre, à 2,4%. Corrigé des variations saisonnières, il a même reculé de 0,1 point de pourcentage sur un mois, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie.

A 11h01, le SMI reculait de 1,01% à 8950,98 points, tandis que le SLI lâchait 1,38% à 1440,30 points et le SPI 1,04% à 10'587,14 points. L'ensemble des trente valeurs vedettes se parait de rouge, à l'exception d'Adecco, qui était stable.

UBS (-2,4%) s'apprête à connaître un mois d'octobre mouvementé, avec l'ouverture dans l'après-midi d'un procès à Paris, qui pourrait s'étaler sur plusieurs semaines. Le numéro un bancaire helvétique devra faire face à plusieurs lourds chefs d'accusation qui pourraient potentiellement lui coûter très cher.

Les autres valeurs bancaires Credit Suisse (-1,9%) et Julius Bär (-2,2%) étaient également en repli.

Pour la banque aux deux voiles, la restructuration de l'entité helvétique suit son cours. "Nous visions une réduction de 1600 postes en l'espace de trois ans, soit environ 10% des effectifs. Le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année", a déclaré le directeur général (CEO) de la division Thomas Gottstein dans une interview à l'Aargauer Zeitung.

Novartis (-1,1%) a annoncé avoir franchi une étape pour un traitement contre la sclérose en plaques. L'Agence sanitaire américaine (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont accepté d'examiner les demandes d'homologation déposées pour le siponimod.

Roche (-0,7%) n'échappait pas à la mauvaise humeur générale tandis que le troisième poids lourd, Nestlé, (-0,2%) limitait ses pertes.

Les horlogers Swatch (-1,9%) et Richemont (-1,6%) chutaient plus lourdement que la moyenne.

Le podium des plus grands perdants provisoire se composait de Sonova (-8,1%), Vifor (-4,4%) et AMS (-3,3%). Vifor a obtenu de la part d'UBS un relèvement de son objectif de cours, mais l'analyste a affiché quelques doutes sur la possibilité d'atteindre les prévisions formulées par ses confrères pour les années 2019 et 2020.

Au niveau du marché élargi, Dätwyler (-1,1%) a finalisé l'acquisition de la société américaine Parco. Le groupe industriel espère ainsi accélérer sa croissance et mieux se positionner aux Etats-Unis.

ol/jh/ck/fr