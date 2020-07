Bourse Zurich: les indices dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Les marchés ont manqué d'impulsion, en raison de la fermeture de Wall Street. La Bourse de New York était en effet fermée à la veille de la fête nationale américaine (Independance Day).

Jeudi, Wall Street avait progressé, portée par un nombre record d'emplois créés aux Etats-Unis en juin et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage.

"Le récent lot de données macroéconomiques solides provenant de différentes zones (...), ainsi que les résultats encourageants des essais d'un vaccin contre le coronavirus ont complètement compensé les craintes d'une seconde vague, malgré les chiffres records d'infection dans certaines régions", ont commenté les analystes d'Activtrades dans une note.

Le SMI a fini sur un recul de 0,61% à 10'125,84 points, avec un plus bas à 10'110,25 et un plus haut à 10'210,15 inscrit en tout début de séance. Sur la semaine, l'indice phare de SIX a gagné 0,8%. Vendredi, le SLI a cédé 0,41% à 1523,37 points et le SPI 0,53% à 12'521,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont reculé, deux (Julius Bär et Swiss Life) ont fini inchangées et 19 ont progressé.

Les plus gros perdants du jour sont Sonova (-1,6%), Roche (-1,2%) et Sika, ainsi que Logitech et Geberit (tous -1,0%).

Geberit lance lundi la saison des résultats semestriels avec la publication de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année. On suivra bien sûr les effets de la crise du coronavirus sur les ventes du spécialiste des installations sanitaires.

Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,6%) ont aussi fléchi.

Jeudi soir, la filiale canadienne du géant de Vevey avait annoncé la vente de ses eaux en bouteilles de marque "Pure Life" à Ice River Springs, autre entreprise canadienne. La transaction doit encore être approuvée par les autorités compétentes.

Les bancaires UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,4%) ont également perdu du terrain.

Les valeurs du luxe Swatch (-0,7%) et Richemont (-0,2) ont fait l'objet de commentaires d'analystes. UBS et Goldman Sachs ont abaissé l'objectif de cours de la porteur Swatch et confirmé respectivement "sell" et "neutral". La banque aux trois clés a par contre relevé l'objectif de cours de Richemont et confirmé "neutral".

Société Générale a relevé l'objectif de cours pour la nominative Schindler (-0,5%) et confirmé "buy". L'analyste a pris prend en compte dans son modèle de calcul l'effet positif des critères liés à la lutte contre le changement climatique.

Longtemps sur la première marche du podium, Temenos (+1,4%) a dû céder le pas à la volatile AMS (+3,1%), la médaille de bronze revenant à Lonza (+1,1% à 512,60 francs suisses). Ce dernier a, selon des courtiers, profité d'un rééquilibrage sur le marché européen de la santé, Lonza évoluait tout près de son nouveau plus haut historique (516,80 francs suisses).

JPMorgan et Goldman Sachs ont relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+0,2%) avec recommandations respectives à "neutral" et "sell".

Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceuticals (+7,5%) a profité de la décision annoncée la veille par l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'homologuer le sédatif Byfavo du laboratoire transalpin.

Le fournisseur de solutions de convoyage industriel Interroll (+3,4%) a obtenu un important contrat auprès d'une "plateforme de commerce électronique américaine de premier plan" dont l'identité n'a pas été révélée, pour un montant tout aussi secret.

SFS (+1,6%) a averti avoir été impacté au second trimestre par les effets économiques de la pandémie de coronavirus.

Stadler Rail (+0,4%) livrera quatre trams-trains bi-mode supplémentaires à la société hongroise de chemins de fer Mav-Start.

Le géant de la construction Implenia (-0,3%) a décroché la construction du bâtiment "Dreiklang" de l'Hôpital cantonal d'Aarau (KSA). Le projet se chiffre à plus de 560 millions de francs suisses et l'entreprise Marti est aussi impliquée. Annoncé en janvier dernier, ce contrat est désormais confirmé.

rp/vj