Bourse Zurich: les indices effacent en bonne partie les pertes de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est bien reprise vendredi et les indices ont effacé une bonne partie des pertes essuyées la veille. La prudence restait cependant de mise face à l'évolution de la crise du coronavirus dans plusieurs pays, dont la Suisse, et avec les discussions sans fin sur un plan nouveau plan de relance aux Etats-Unis et sur le Brexit.

A New York, Wall Street remontait nettement en matinée après trois séances de repli. Les investisseurs saluaient notamment les bonnes ventes au détail pour septembre, en hausse bien plus forte que prévu avec un gain de 1,9% alors que les experts attendaient 0,6%.

"Ces gains dans les ventes étaient généralisés et tirés par des augmentations d'achats discrétionnaires (ndlr: non indispensables), ce qui pourrait valider les attentes d'un énorme rebond de la croissance du PIB au troisième trimestre", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "C'est fort, fort, fort", s'est aussi réjoui Chris Low de FHN Financial indiquant que cela augurait d'"une augmentation du PIB de plus de 30% au 3e trimestre".

Le SMI a fini en hausse de 1,38% à 10'207,13 points, avec un plus haut à 10'251,58 et un plus bas à 10'111,25. Sur la semaine, le SMI a tout de même perdu 1,1%. Vendredi, le SLI a également gagné 1,38% à 1568,33 points et le SPI 1,17% à 12'737,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Temenos (-4,1%), Swisscom (-0,2%) et la volatile AMS (-0,1%) sont les seuls perdants.

Temenos a souffert au lendemain de la publication de données trimestrielles qui ont déçu les analystes. Pas moins de sept d'entre eux ont revu leur copie ce vendredi et tous, sauf un, ont abaissé l'objectif de cours, les recommandations variant de "sell" à "buy".

A l'autre bout du classement, Lonza (+5,1%) précède LafaregeHolcim (+2,5%) et Julius Bär (+2,4%) sur le podium.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza avait présenté la veille ses objectifs d'ici à 2023 ainsi que des changements structurels, dans un contexte de crise pandémique. Ces changements ont été salués par les analystes et le titre avait été le seul gagnant du jour.

Mainfirst a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim et confirmé "buy". Avant la présentation de chiffres trimestriels par deux filiales indiennes du géant du ciment, l'analyste a notamment relevé que la baisse des coûts de l'énergie, celle des charges d'exploitation en général et une bonne augmentation des volumes permettent de prévoir de solides résultats de la division Asie-Pacifique. En Europe et en Amérique latine, les volumes devraient aussi avoir bien évolué.

Le gestionnaire de fortune zurichois dévoile des données partielles lundi et les analystes prévoient que l'institut zurichois devrait avoir bénéficié en matière d'avoirs sous gestion de l'évolution favorable des marchés financiers, développement que l'appréciation du franc par rapport aux autres principales devises, en particulier le dollar américain, devrait toutefois avoir limité.

UBS (+2,0%) a bien soutenu l'indice alors que Credit Suisse (+1,2%) a légèrement sousperformé.

Citigroup a relevé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "buy, sans autre commentaire

Richemont (+2,0%) a annoncé la reprise de son programme de fidélisation des actionnaires, interrompu depuis le 9 septembre pour étudier l'impact d'une annulation de ses "depositary receipt" en Afrique du Sud et leur remplacement par des titres Richemont de classe A.

La porteur Swatch (+0,7%) a fini un peu plus bas dans le classement.

Les poids lourds Novartis et Roche (chacun +1,3%) et Nestlé (+0,8%) ont bien progressé aussi.

Novartis a obtenu du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) une recommandation pour l'homologation de l'inclisiran contre l'excès de cholestérol. Le traitement expérimental se voit parallèlement baptisé avec l'appellation commerciale Leqvio.

Swissmedic a autorisé l'association du médicament Tecentriq (atézolizumab) de Roche avec le Cotellic (cobimetinib) et le Zelboraf (vémurafénib) dans le traitement des patients atteints d'un mélanome avancé avec une mutation dite "Braf V600E".

Sur le marché élargi Conzzeta (+1,9%) a bouclé les neuf premiers mois de 2020 sur un chiffre d'affaires en net repli, mais supérieur aux attentes les plus optimistes de la communauté financière. Dans la foulée, le conglomérat diversifié zurichois confirme ses ambitions annuelles.

VAT (-3,4%) a comblé les attentes du marché en matière de ventes sur le troisième trimestre de l'année en cours, mais les entrées de commandes laissent augurer un passage à vide.

