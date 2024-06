Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mercredi en ordre dispersé. Le SMI, qui avait encore fait un passage au rouge en fin de matinée, début d'après-midi, a inscrit son plus haut du jour en milieu d'après-midi avant de fléchir et de rechuter pour se stabiliser autour de l'équilibre dans le sillage de Wall Street.

La prudence reste de mise alors que la suite de la semaine sera marquée par les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi et les statistiques officielles de l'emploi en mai aux Etats-Unis vendredi. Les investisseurs ont aussi digéré un indice manufacturier décevant publié la veille outre-Atlantique et les "incertitudes croissantes sur la direction que prend l'économie US", a relevé Pierre Veyret, chez Activtrades.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, hésitant en attendant des nouvelles du marché du travail américain.

"Les investisseurs attendent davantage de données susceptibles d'augmenter les inquiétudes quant à la santé de l'économie", a estimé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"Après que les chiffres de lundi ont montré que la production des usines a ralenti, l'attention se tourne maintenant vers un rapport qui devrait indiquer une baisse mensuelle des offres d'emploi", a-t-il indiqué faisant référence à l'enquête JOLTS du ministère du travail sur les offres d'emplois.

En Suisse, l'inflation est restée stable au mois de mai à 1,4%, dans le couloir de 0 à 2% considéré acceptable par la Banque nationale suisse (BNS). La faible pression des prix pourrait motiver la BNS à envisager une nouvelle baisse du taux directeur lors de sa prochaine réunion mi-juin.

En Allemagne, c'est le taux de chômage qui a stagné sur la même période, à 5,9%.

Le SMI a terminé sur un gain minime de 0,02% à 12'008,94 points, avec un plus haut à 12'064,99 et un plus bas à 11'967,50. Le SLI a cédé 0,06% à 1948,79 points et le SPI a abandonné 0,02% à 15'978,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé, 15 reculé et Novartis a fini stable. Ce dernier a levé pas moins de 2,2 milliards de francs suisses en cinq tranches.

Le podium du jour se compose de Lonza (+1,6%), de la porteur Roche (+1,4%) et de Nestlé et Givaudan (chacun +1,2%).

L'action du géant de Vevey affiche une tendance à la baisse depuis environ un an. Les craintes inflationnistes et les problèmes internes comme une croissance organique décevante en sont les raisons principales. Mais depuis le "Fireside Chat" que le directeur général du groupe Mark Schneider a mené la semaine dernière avec JPMorgan, et donc juste avant la conférence des investisseur de juin, le titre a repris vie. Le patron a dressé un tableau positif de la croissance interne réelle (RIG), qui pourrait encore se renforcer au cours de l'année, dit-on sur le marché.

Le bon Roche (+0,9%) occupe aussi le haut du tableau,

Dans le camp des perdants, UBS Group (-2,3%) a terminé lanterne rouge, derrière SIG Group (-2,2%) et Swiss Re (-1,8%).

Julius Bär (-1,2%) et Zurich (-0,8%) ont également perdu des plumes.

Selon des courtiers, l'action du fabricant d'emballages souffre de ventes de dépit. Quant aux valeurs bancaires et des assurances, elles étaient à la peine au niveau européen.

Bank of America a relevé l'objectif de cours de Logitech (-0,3%) et confirmé "buy". L'analyste estime que la demande en ordinateurs portables (PC) conventionnels reste plutôt modérée, mais un cycle de rafraîchissement pourrait avoir lieu à partir de 2026. Le lancement de PC à intelligence artificielle cette année et l'année prochaine devrait aider le valdo-californien à vendre davantage de périphériques pour PC et des catégories à plus forte marge comme les webcams.

Sur le marché élargi, le fabricant de compresseurs à pistons Burckhardt Compression (+4,0%) a affiché une performance en nette progression durant l'exercice décalé 2023/24. Le zurichois, dont les ventes ont cru à un niveau record, a vu son bénéfice net bondir de 28,7% sur un an à 90,1 millions de francs suisses. Les actionnaires se verront proposer le versement d'un dividende de 15,50 francs suisses par action, en hausse de 3 francs suisses.

L'apothicaire en ligne Docmorris (-7,2%) a souffert d'un abaissement d'objectif de cours par UBS qui a confirmé sa recommandation à la vente ("sell"). L'analyste Vogel rappelle que l'entreprise opère sur un marché allemand généreusement fourni en pharmacies stationnaires.

L'action du laboratoire dermatologique et cosmétique Galderma (+2,4%) va être intégrée au sein du Stoxx Europe 600 fin juin.

L'éditeur de logiciels bancaires Temenos (-3,4%) a annoncé une nouvelle collaboration avec Mastercard. Ce partenariat a pour objectif d'accélérer la mise en oeuvre et la livraison aux banques et à leurs clients de Mastercard Move, le portefeuille de capacités de transfert d'argent de Mastercard.

